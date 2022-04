Bono se acerca al Zamora a pesar del bajón defensivo del Sevilla

La pelea por el Zamora es una de las que debe resolverse en las últimas jornadas de LaLiga. El premio al portero menos goleado de la temporada es uno de los más codiciados por los guardametas y lo cierto es que el sevillista Yassine Bono lo tiene muy encarrilado.

El portero marroquí ha encajado sólo 19 goles en lo que va de temporada y lidera de forma destacada esta clasificación. No obstante, el ex del Girona aún no podría optar oficialmente al premio, ya que tiene que jugar un mínimo de 28 encuentros para poder ganarlo y hasta la fecha suma 26 después de alguna lesión y de que se marchara durante unas semanas en enero a disputar la Copa de África.

De hecho, el portero del Sevilla tenía tal colchón que ni siquiera la mala racha defensiva que atraviesa su equipo le ha bajado del primer puesto de la clasificación. Bono en lo que va de segunda vuelta ha encajado 9 tantos, casi los mismos que en toda la primera vuelta completa en la que recibió 10.

Aunque encarrilado, Bono aún no tiene sentenciado el galardón, ya que le siguen aún a una distancia alcanzable Gerónimo Rulli, que ha recibido 24 goles en 27 partidos con el Villarreal y Remiro, que ha encajado 25 en 29 partidos con la Real Sociedad.

Yassine Bounou 19 26 Gerónimo Rulli 24 27 Álex Remiro 25 29 Unai Simón 27 28 Marc-André ter Stegen 28 28 Thibaut Courtois 28 32 Stole Dimitrievski 29 25 Matías Dituro 35 32 David Soria 37 32 Sergio Herrera 39 31 Jan Oblak 39 32 Diego López 40 30 Jeremías Ledesma 43 31 Fernando Pacheco 49 29 Luís Maximiano 50 29

Ni Courtois ni Oblak, siete años después

Más complicado lo tiene Thibaut Courtois con 28 tantos encajados. El belga es considerado por muchos como el mejor portero del mundo en este momento pero los cuatro goles que encajó en el Clásico frente al Barcelona le han puesto muy complicado poder optar al galardón que ya ganó en tres ocasiones, dos como portero del Atlético de Madrid (2012-2013 y 2013-2014) y una con el Real Madrid (2019-2020). En el duelo directo de este fin de semana con Bono tampoco pudo recortar mucha distancia ya que, aunque su equipo ganó, encajó dos goles por los tres que recibió el sevillista.

Tampoco parece que vaya a repetir galardón Oblak. El portero del Atlético de Madrid lo ganó en 6 de las últimas 7 temporadas pero este curso ya ha encajado 32 tantos, una cifra que deja casi en un imposible acabar como el portero menos goleado. El último portero que no fue ni Oblak ni Courtois en ganar el premio fue Claudio Bravo en la 2014-2015 jugando en el Barcelona y desde Roberto Abbondanzieri en la 2006-2007 no acaba como el arquero menos goleado un cancerbero que no juegue ni en el Real Madrid, ni el Atlético ni el Barça.