El Stadio Renato Dall’Ara fue un caldero en los cuartos de final de la Europa League, pero el Aston Villa reforzó su reputación continental. Tras dieciocho días sin jugar, el equipo de Unai Emery no mostró falta de ritmo y desmanteló a un Bolonia que, pese a su trayectoria —incluida la eliminación de la Roma—, fue superado tácticamente por los favoritos.

Para el Villa, el 3-1 es más que una ventaja en la ida: refleja la ambición de un equipo que pelea por Champions y Europa. El Bolonia, octavo en la Serie A y con problemas como local, tiene ahora una tarea titánica en la vuelta. El encuentro evidenció la diferencia de experiencia, pues los veteranos de Villa impusieron su ritmo y aprovecharon las fisuras defensivas del equipo de Vincenzo Italiano.

Ganadores

John McGinn

Bajo la lupa tras ser señalado por la prensa italiana y por el técnico local, Vincenzo Italiano, como la mayor amenaza, McGinn respondió con una exhibición de inteligencia táctica: empezó como mediapunta, terminó como pivote y demostró ser el eje del sistema de Emery. Al volver a marcar —ya lleva tres en dieciocho meses frente a ellos— confirmó su condición de verdugo. Su capacidad para arrancar desde atrás y su liderazgo en un ambiente hostil ratificaron su estatus de jugador de grandes citas y justificaron por sí solos la negativa del club a escuchar los rumores de fichaje de Semana Santa que le vinculaban con una salida.

Youri Tielemans

De vuelta en el once tras varias semanas, Tielemans aportó la calma y la claridad técnica que habían faltado al Villa. Junto a Onana, el belga completó el 92 % de sus pases y se convirtió en el metrónomo que permitió al equipo resistir la presión inicial del Bolonia. Su regreso, un riesgo calculado de Emery, rindió frutos: gestionó con precisión la transición defensa-ataque. Este rendimiento le garantiza un puesto fijo en el once para la decisiva “minitemporada” de siete partidos que marcará las aspiraciones del Villa en la Liga de Campeones.

Unai Emery

El cuatro veces campeón añadió otro acierto táctico a su palmarés. Su aviso de «respetar la competición» caló hondo: el Villa mostró la disciplina de un veterano. Al alinear a Emiliano Buendía con Morgan Rogers generó tanta creatividad que la defensa del Bolonia, sin Mikhail Vitik, no pudo seguirles. Gracias a él, el Villa es ahora el equipo a batir en la Europa League, y su prestigio como el mejor entrenador de eliminatorias se refuerza.

Perdedores

Federico Ravaglia

Ravaglia, titular por la ausencia de Skorupski, tuvo una noche complicada. Poco pudo hacer en el tercer gol del Villa, pero su posicionamiento en el primero fue dudoso y le faltó autoridad para contener la remontada en la segunda parte. En un encuentro que exigía un portero seguro, su falta de organización en las jugadas a balón parado resultó costosa. Esta actuación podría impulsar la búsqueda de un guardameta más fiable si la ausencia de Skorupski se prolonga.

Vincenzo Italiano

A pesar de sus elogios previos a John McGinn, Italiano no encontró la fórmula para frenarlo. La defensa adelantada del Bolonia fue superada una y otra vez por la verticalidad de Morgan Rogers y Ollie Watkins, y sus ajustes en la segunda parte llegaron tarde. Con solo una victoria en los últimos siete partidos en el Dall’Ara, la presión sobre Italiano crece. La derrota por 3-1 prácticamente elimina a Bologna de Europa, a menos que ocurra un milagro en Villa Park.

Jhon Lucumí

El defensa colombiano debía neutralizar a Ollie Watkins, pero sufrió con sus movimientos y su presencia física durante todo el partido. Lucumí se descolocó en el segundo gol y, a medida que avanzaba el partido, mostró cada vez más frustración hasta ver una amarilla por una falta cínica. Como líder de la zaga, no aportó la solidez que Emery había exigido. La actuación evidenció la brecha defensiva entre la zona media de la Serie A y la élite de la Premier, lo que empañó la imagen de Lucumí en los grandes escenarios.

El Aston Villa, liderado por John McGinn y dirigido por el experto Unai Emery, mostró mayor eficacia y experiencia, y ya tiene un pie en semifinales. La vuelta en Birmingham parece una mera formalidad.