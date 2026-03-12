Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bologna FC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Bolonia-Roma, cuidado con las tarjetas: Miranda, amonestado, se perderá el partido de vuelta por sanción

Tarjeta amarilla para el lateral español.

En el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, se enfrentarán el Bolonia de Vincenzo Italiano y la Roma de Gian Piero Gasperini en un duelo totalmente italiano. Un partido totalmente italiano para disputarse la posibilidad de continuar en la segunda competición europea más importante y acceder a la siguiente ronda, los cuartos de final del torneo continental.

Los dos entrenadores italianos han dado a conocer las alineaciones oficiales y, entre las ausencias por lesión o sanción, no hay grandes sorpresas. A continuación, las elecciones de los técnicos.

BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Entrenador: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Entrenador: Gasperini


Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM

Algunos jugadores que estarán presentes desde el minuto 1, y no solo ellos, deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas: Vitik, Miranda y Bernardeschi, por parte del Bolonia, y Celik, Hermoso y Ndicka, por parte de la Roma, están en situación de alerta.


En el minuto 13, el árbitro alemán Jablonski amonesta a Miranda (autor de una falta sobre Zaragoza), que se perderá por sanción el partido de vuelta, previsto para el jueves 19 de marzo en Roma.

Anuncios
0