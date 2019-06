Bologna tasa el pase de Erick Pulgar en 12 millones de euros

Marco di Vaio, manager de los "Rossoblu", habló sobre el interés de tres clubes de la Serie A por el volante de la Selección chilena.

Uno de los nominados por Reinaldo Rueda para disputar la y llamado a ser una de las figuras de La Roja es Erick Pulgar, quien disfruta de un gran presente en el de la .

Su buena campaña en la presente temporada del Calcio italiano ha despertado el interés de equipos como el , la o el . Por lo mismo, la escuadra Rossoblu ya fijó su precio en caso de que el antofagastino fije su mirada en otro club.

"El pase de Pulgar vale 12 millones de euros (unos 13,5 millones de dólares), eso está estipulado en su contrato. Cualquiera oferta que llegue como mínimo en ese piso, nos veremos en la obligación de analizarla. Sin embargo, como le dije, no es algo que esté en nuestros planes. Renovó contrato con nosotros en enero pasado y queremos que se quede", le confesó Marco di Vaio, manager del cuadro tano, a La Cuarta.

Eso sí, el mismo directivo aclaró que no hay ofertas formales aún por el ex . “Le voy a ser franco, en este momento no existe ninguna oferta formal por Erick Pulgar. Es un jugador demasiado importante para nuestro proyecto y no queremos prescindir de sus servicios”, afirmó.

“No hay nada oficial de Napoli, Roma, Inter o cualquier otra institución. Estamos muy conformes con el volante chileno. Además, es uno de los jugadores preferidos del entrenador Sinisa Mihajlovic, quien nos dijo expresamente que no piensa en la partida del futbolista. Es el principal ejecutador de tiros libres y penales, no nos ponemos en el escenario de una posible partida. Sabemos que el mercado se mueve con rapidez, pero tampoco queremos perderlo”, puntualizó.

Por ahora, el valor nacional se encuentra enfocado en el duelo amistoso de este jueves ante Haití, el que marcará la despedida de la Selección en suelo nacional antes de emprender rumbo a para medirse ante , en su debut, y frente a y , todos enmarcados en el Grupo C del certamen continental.