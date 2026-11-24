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Bodø/Glimt vs. LASK: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

El Bodø/Glimt recibe al representante austriaco LASK en la Champions League. El partido se disputa en el Aspmyra Stadion de Bodø.

El conjunto noruego llega al encuentro con sensaciones encontradas. El equipo de Kjetil Knutsen ganó por 4-2 a domicilio al Molde en su último partido de la Eliteserien, después de imponerse por 2-0 en Tromsø.

En la Champions League, el Glimt empató 0-0 contra el Lille en su último encuentro. Actualmente ocupa el puesto 25 de la fase de liga y necesita puntos para mejorar su posición.

El LASK, en cambio, viaja al norte de Noruega con la moral alta. El equipo de Dietmar Kühbauer ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, incluido un 4-0 contra el Slovan Bratislava en la Champions League.

El pasado fin de semana, el LASK se impuso por 2-1 al Hartberg en la Bundesliga austriaca. El club ocupa el puesto 16 en la clasificación de la Champions League.

Así pues, el objetivo de cada equipo está claro: el Glimt quiere dar continuidad a sus resultados en casa y el LASK, prolongar su racha. A continuación le contamos dónde seguir el partido.

La semana del Bodø/Glimt y el LASK: ¿qué ha pasado?

El Bodø/Glimt ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, disputado el 20 de noviembre, ganó por 4-2 a domicilio al Molde. Antes venció por 3-2 al Viking y empató 0-0 contra el Lille en la Champions League. Su única derrota fue por 0-1 ante el Vålerenga. En total, el Glimt marcó nueve goles y encajó cinco.

El LASK ha ganado sus últimos cinco partidos. En el más reciente, disputado el 21 de noviembre, se impuso por 2-1 al Hartberg. También venció por 4-2 a domicilio al Ried, por 4-0 al Slovan Bratislava y por 5-4 al Ried en la copa. Su balance es de 17 goles a favor y ocho en contra.

Bodø/Glimt vs. LASK: alineaciones

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Bodø/Glimt vs. LASK: las clasificaciones