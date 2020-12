Boca - Racing, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

La Academia quiere hacer historia en La Bombonera, pero el Xeneize se recuperó ante Independiente e intentará dar vuelta el resultado.

Solo queda un lugar por definirse en la antes de que termine el 2020 y ese es el que pondrán en juego Boca y Racing el próximo miércoles. Tras el 1-0 que consiguió en condición de local, la Academia sueña con volver a meterse entre los cuatro mejores del continente después de 23 años, mientras que el Xeneize buscará dar vuelta el resultado en su cancha y alcanzar las semifinales del certamen internacional por tercera vez consecutiva.

Los Albicelestes vivieron un fin de semana convulsionado, entre el empate ante Estudiantes y las elecciones que se celebraron en el Cilindro y que confirmaron a Víctor Blanco para un nuevo mandato al frente de la institución hasta 2024. Entre tanto, los de La Ribera visitaron Avellaneda nuevamente y se llevaron un triunfo importante ante Independiente, necesario para seguir en carrera en el plano local, pero también para levantar la confianza de un equipo golpeado anímicamente.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

La buena noticia para el cuerpo técnico, además del triunfo ante Independiente, es que tendrá a todo el plantel a disposición: con Wanchope Ábila recuperado de la lesión y todos los hisopados negativos, el DT no tendrá ninguna baja para el encuentro más importante del año. La incógnita, sin embargo, es quiénes saltarán al campo de juego.

Russo dispuso visitar al Rojo con un once alternativo y la apuesta le salió bien: a pesar de que necesitó meter a tres jugadores que habitualmente son titulares, el Xeneize logró dar vuelta el marcador y llevarse un 2-1 importante para el plano local. Pero a su vez, pudo sacar conclusiones sobre algunos futbolistas y uno de ellos es Franco Soldano. Con el gol que convirtió en el Libertadores de América, se metió en la lucha para entrar nuevamente en el once inicial. De esta manera, la duda es quién acompañará a Carlos Tevez en el ataque: si el ex-Unión o Ábila. Y a su vez, quién dejará su lugar en el once, ¿Villa o Cardona?

Una posible formación sería con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

Luego de la igualdad con el equipo alternativo en 1 y 57, Sebastián Beccacece y el plantel ya se concentran en lo que será el duelo de vuelta y en cómo aprovechar la leve pero importante ventaja con la que visitará La Bombonera. Mientras aguarda por las evoluciones de Iván Pillud y Augusto Solari, que jugaron ante el Pincha pero no pudieron completar los 90 minutos -habrían salido por precaución-, la idea del DT es repetir el mismo once que se quedó con el 1-0 en el Cilindro. Así, repetería la línea de cinco en el fondo -¿o de tres?- y el doble pivot en el medio con Lolo Miranda y Matías Rojas. Sin embargo, podría haber alguna sorpresa...

¿La posible formación? Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leandro Sigali, Neri Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli, Lorenzo Melgarejo y Lisandro López.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido de vuelta entre Boca y Racing se disputará el miércoles 23 de diciembre desde las 21:30 hs. en el Estado Alberto J. Armando. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por ESPN 2, disponible para todos los que tengan contratado un servicio básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).