Boca empieza a resolver el misterio: ¿alguien se ganó el puesto ante River contra Racing?

El Xeneize cayó ante la Academia y Alfaro saca sus conclusiones para el martes. ¿Alguno se metió en el once para la revancha frente al Millonario?

Andrada; Weigandt, Alonso, Goltz, Fabra; Villa, Capaldo, Campuzano, Obando; Reynoso y Soldano. Los once jugadores que saltaron al campo de juego en La Bombonera sabían que el partido con Racing tenía un doble objetivo: primero, ganar para asegurarse la punta en soledad; segundo, convencer a Gustavo Alfaro de que cualquiera de ellos puede estar el próximo martes de nuevo, en el mismo escenario, ante River. Lo principal no se consiguió. Y lo secundario…



Tres futbolistas eran los que principalmente tenían que demostrarle algo distinto al DT: Villa, Reynoso y Soldano. Pero prácticamente ninguno hizo los méritos suficientes como para que la cabeza del entrenador se termine de inclinar por alguno de ellos. El delantero, poco y nada. El volante, algunos destellos. Y el colombiano, tal vez el más desequilibrante, con las mismas impericias a la hora de terminar las acciones. Es decir, más de lo mismo.



Es cierto que la presencia del ex-Unión estará directamente vinculada al estado físico de Wanchope Ábila. Y que el mediocampista cordobés, con poco, fue de lo más claro del equipo, mostrando qué es lo que puede aportar. Pero Villa era el que más se jugaba y aunque a pura velocidad tuvo acaso las más claras en los 70 minutos que jugó, sus continuos errores siguen sin darle el lugar. Son pecados demasiado grandes que en una serie que el Xeneize está perdiendo no se pueden perdonar.

Un escalón más abajo están Weigandt y Fabra. El juvenil cumplió y dejó abierta la decisión sobre quién debe ocuparnla banda derecha. Pero el lateral izquierdo una vez más demostró por qué nunca pudo recuperar el puesto.



Alfaro tendrá 72 horas para seguir jugando al misterio. Pero el misterio, a la vista, se empieza a resolver más por la negativa que por la positiva.