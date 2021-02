Boca vs. Claypole, por la Copa Argentina: día, hora, sede, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize tendrá su postergado estreno ante el Tambero, equipo que en el momento del sorteo militaba en la Primera D, pero logró el ascenso a la "C".

Más de un hincha de Boca recordará aquel cabezazo de Daniele De Rossi ante Almagro, no tanto por el partido, sino porque fue el único gol del volante italiano durante su aventura en el fútbol argentino. Aquel encuentro se disputó el 13 de agosto de 2019 en el Estadio Ciudad de La Plata y fue el último cotejo del Xeneize en la Copa Argentina, competencia a la que volverá a participar ante Claypole.

El conjunto de Miguel Ángel Russo debiera haber enfrentado al Tambero durante el 2020, pero la pandemia por COVID-19 suspendió el certamen y recién podrá hacerlo durante el inicio del 2021. El conjunto de la zona oeste del Gran Buenos Aires militaba en la Primera D cuando fue sorteado, pero a mediados de enero logró el ascenso a la Primera C tras lograr el Campeonato Transición.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Al haberse suspendido, el cupo que la Copa Argentina otorga para la Copa Libertadores será para la edición 2022. De esta manera, esta puede ser una de las primeras vías que Boca ponga en juego para lograr la clasificación al certamen continental del próximo año y no querrá desperdiciarla en las primeras instancias. Más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, el Xeneize, primero, deberá recibir a Sarmiento en La Bombonera el domingo y Miguel Ángel Russo deberá esperar para definir el once que afrontará el duelo ante el club de la cuarta categoría del fútbol argentino. ¿Le dará minutos a los que no vienen jugando o pondrá lo mejor para asegurarse el pasaje a 16avos de final?

LA FORMACIÓN DE CLAYPOLE

Tras lograr el ascenso a la Primera C, Claypole regresó a los trabajos a principios de febrero y la serie ante Boca será su primera presentación tras el triunfo ante Liniers en la final del Campeonato Transición de la Primera D. Con seis nuevos refuerzos y una baja del plantel que se consagró campeón hace poco más de un mes, los de Roque Drago ya se preparan para el tan ansiado duelo.

El artículo sigue a continuación

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre Boca y Claypole se disputará el miércoles 3 de febrero desde las 21:30hs. en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje a definir.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TyC Sports, disponible para todos aquellos que cuenten con un plan básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).