Boca cayó como local contra Unión: ¿Una derrota que acelera los planes del mercado?

La coyuntura obliga al Xeneize a tener que cambiar su estrategia y empezar a mirar más puestos para reforzar.

Boca tenía preparada una fiesta en La Bombonera para celebrar el cumpleaños 44 de Juan Román Riquelme, pero el flojo rendimiento del equipo provocó una inesperada derrota con Unión que anuló el festejo que había preparado para el ídolo y actual Vicepresidente del club azul y oro. Los malos rendimientos de los suplentes, la posible lesión de Figal, la situación contractual de Salvio y las sanciones de los centrales generaron preocupación interna, pero también plantearon un posible cambio de planes sobre cómo accionará el Xeneize a la hora de traer refuerzos para este semestre.

El plan inicial de Boca era reforzarse únicamente en el mediocampo. Martín Payero siempre fue una prioridad y seguramente a partir de la próxima semana pueda cerrarse su incorporación. Esta se espera que sea a través de un préstamo por 18 meses con opción de compra con el Middlesbrough de Inglaterra. Pero, por más que este objetivo esté cercano a concretarse, en el Xeneize empiezan a pensar en acelerar en el puesto de marcador central y de extremo.

Eduardo Salvio marcó de penal el único gol de Boca en la derrota contra Unión. El delantero arrancó muy bien, pero luego se fue desinflando y terminó siendo reemplazado. El 30 de junio vence su contrato y él por ahora no respondió la oferta que el club le puso sobre la mesa. Su representante, Alejandro Giménez, regresó de Europa y se espera que tenga un contacto con el Consejo de Fútbol para definir la situación. El Xeneize le puso un top de dólar más alto, pero también un monto total que es considerablemente más bajo y que no conforma al futbolista. Si bien el malestar del extremo es normal por lo económico, del lado del club el argumento es entendible: Toto no ha tenido buenos rendimientos desde que se recuperó de otra lesión ligamentaria. Hoy su lugar en el plantel no es el de estrella, si no de un futbolista que todavía genera ilusión, pero que está por debajo de Sebastián Villa y Exequiel Zeballos.

La falta de recambio en el puesto de extremo se magnifica porque el esquema preferido de Sebastián Battaglia para su Boca es el 433, en el que siempre tiene que haber dos desde el inicio. Ante la falta de variantes, para no agotar a sus titulares, el entrenador en estos partidos tuvo que improvisar a Nicolás Orsini por la banda y hacer debutar a Luca Langoni. Esto, con la incógnita de Eduardo Salvio y su futuro, hace que para el Xeneize traer un refuerzo en este puesto pasó a ser una necesidad.

Diego Valoyes es el futbolista que más gusta en Boca para traer. El delantero de Talleres es pretendido también por River y su club le puso una cotización ridícula. El Xeneize igual cuenta a su favor con una deuda de 2.500.000 dólares que tienen los cordobeses, monto que cobraron durante la gestión de Daniel Angelici por un adelanto de una futura venta de Cristian Pavón que nunca existió. De hecho, el delantero el próximo 30 de junio finalizará su contrato y se irá como libre al Atlético Mineiro de Brasil.

La intención del Xeneize sería la de utilizar esa deuda a su favor, incluir a Jorman Campuzano o Jan Hurtado para bajar el monto y lograr el cupo que necesitan, y sumar un dinero razonable para poder traer a Diego Valoyes y elevar la competencia interna.

Por otro lado, el central que le interesa a Boca es Adonis Frías, quien está muy cerca de ser traspasado al Elche de España en una típica negociación de Bragarnik. La idea original del Xeneize era de cerrar al defensor para que venga recién la próxima temporada, pero ante posible lesión de Nicolás Figal, con un Gastón Ávila en conflicto y con un futuro poco claro, con el bajo nivel de un Carlos Izquierdoz que a fin de año vence su contrato, quizás se busque acelerar este pase. El fanatismo del jugador de Defensa y Justicia por el azul y oro, quien en reiteradas entrevistas lo manifestó con énfasis, podría ser decisivo si finalmente el club decide apostar por él.

El mercado de pases en la Argentina finaliza el próximo 7 de julio. En Boca tenían un plan pensado en hacer pequeños retoques, pero las necesidades se sumaron a los imponderables y ahora el tiempo corre.