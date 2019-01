Boateng: "Messi es el mejor de todos los mundos"

El nuevo delantero barcelonista no da paso a la polémica y se declara ante Messi: "es un sueño jugar junto a él".

RUEDA DE PRENSA

Kevin Prince Boateng, el flamante segundo fichaje del Barcelona en el mercado de invierno, compareció en su primera rueda de prensa como nuevo jugador azulgrana el día de su presentación y repasó su trayectoria, sus virtudes y lo que le pide el club.

Messi. "Jugar junto a Messi y Luis Suárez es un gran honor porque son los mejores del mundo, quiero solo ver cómo juegan, les veía por la televisión y es increíble, es un gran regalo estar junto a ellos, Messi es el mejor jugador de este mundo y de todos los mundos"

Titularidad. "Cuando veo la noticia hablo con mi agente, es un sueño para cualquier jugador que le vinculen al Barcelona y ahora es un gran honor, pero no vengo a ser titular".

Rol. "No sé nada porque no hablo con el entrenador, sé que no vengo a ser titular porque hay jugadores increíbles, vengo porque tengo experiencia y a ayudar, y eso es justo lo que haré".

Evolución. "Tengo casi treinta y dos años y el rol de nueve es perfecto para mí, ofrezco un plus porque tengo unas características particulares".

Sensaciones. "Es un gran honor estar aquí, quiero ganarlo todo y disfrutar al máximo; es una sensación increíble a pesar de que me quedara triste ayer después de saludar a mis compañeros en el Sassuolo, es una gran oportunidad y no podía decir que no, hubiera venido corriendo no en avión".

Sueño. "Nunca pensé en estar aquí, soy una persona que vive en la realidad pero trabajo cada día para alcanzar el mejor nivel".

Estado físico. "Estoy muy bien, el sábado ya jugué noventa minutos con el Sassuolo sin problemas".

Continuidad. "Pienso que puedo continuar y por eso estoy aquí, quiero firmar más años en este club, es mi objetivo".

Primera convocatoria. "Quiero estar ante el Sevilla pero es decisión del entrenador, estoy preparado y me siento muy bien para estar".

Experiencia en La Liga. "Ayudará mucho porque cambiar de Liga es difícil pero España es un poco como mi casa para mí, estoy contento porque tengo experiencia en este campeonato, es el más importante del mundo, donde se juega el fútbol más bonito del mundo y por eso es perfecto estar aquí".