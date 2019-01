Boateng, de admirar a Cristiano y al Real Madrid... a fichar por el Barcelona

El costado merengue del delantero germano-ghanés, que está a punto de ser nuevo jugador azulgrana; eso sí, pone a Messi "por encima de todo".

Kevin-Prince Boateng es uno de esos jugadores que no solo es noticia por sus logros en los terrenos de juego, sino también por sus tropiezos extradeportivos, como muchas veces ha reconocido el por ahora jugador del Sassuolo, próximo fichaje del Barcelona.

En unas declaraciones realizadas en 2017 para ESPN, el delantero germano-ghanés, que está a punto de ser nuevo jugador azulgrana, hablaba sobre su carrera y de los errores que cometió cuando era más joven, destacando que si hubiera cuidado esos detalles, su futuro en el fútbol habría sido todavía mejor. Y lo hizo mostrando su 'costado madridista'.

"Mi sueño es poder ayudar a los jugadores jóvenes. Que no cometan los mismos errores que cometí en el pasado. Si siempre hubiera sido honesto comigo mismo, habría jugado en el Real Madrid", comentaba el ahora futbolista de 31 años. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Goal 50: Los 50 mejores jugadores en el mundo de 2018

Champions League 2018/19: cuándo empezó, nuevo formato, equipos y grupos

Días, fechas y horarios: la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018 de Chile

"Nunca he sido un jugador que se guíe por los títulos. Me encantaría ganar la Champions League, pero siendo realista, lo más probable es que ya no la gane", continuaba. Casualmente, el objetivo número del Barcelona es ganar este año la Liga de Campeones.

Además, en junio de 2018 utilizó su cuenta oficial de Twitter para elogiar a Cristiano Ronaldo. "The Best", escribió Boateng adjuntando una foto del delantero portugués celebrando un gol con la selección lusa. "Cristiano para mí es el mejor. Lo es todo", dijo también en una entrevista hace cuatro meses para la web de la Serie A. En algunas horas, será nuevo compañero de Lionel Messi.

Sin embargo, tiene claro que Messi está "por encima de todo". "Lo de Cristiano sucede en este mundo. Solo en este mundo. En lo que trasciende a este mundo, el mejor es Messi. Porque es increíble. Hace cosas que nadie puede hacer. Por eso yo no lo veo en este mundo. Cristiano domina este mundo y Leo Messi está por encima de todo", dijo en otra entrevista.

Kevin-Prince Boateng es uno de los pocos jugadores que ha logrado marcar en cuatro de las grandes ligas europeas: en Alemania para el Hertha de Berlín, el Schalke y el Eintracht Frankfurt, en Inglaterra para el Portsmouth, en Italia para el Milan y el Sassuolo, y en España para Las Palmas.