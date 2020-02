Blooming prefiere dejar colgado a Cordano por no firmar su contrato

El club boliviano excluyó a su portero titular debido a que éste no quiso firmar su contrato por cinco años más.

La directiva de Blooming decidió marginar del equipo al guardameta Rubén Cordano hasta que acepte firmar un contrato que lo vincule al club por cinco años.

Juan Jordán, presidente del club cruceño, dijo que Cordano no jugará en el equipo celeste porque se negó a firmar la ampliación de su contrato, por lo que no será tomado en cuenta ni para el partido de la .

El artículo sigue a continuación

“Mientras no firme a nosotros no nos sirve porque no nos acompaña en el proyecto”, dijo Jordán ante la negativa de Cordano de seguir siendo de Blooming por cinco años más.

Más equipos

Tenemos 4 hasta 5 arqueros, aquí el que está dentro del proyecto tiene que atajar, no alguien que no esté comprometido con el club”, agregó el directivo que espera que Cordano pueda recapacitar y al menos firmar un contrato de tres o cuatro años.

El presidente de Blooming también dijo que esta situación perjudicará a Cordano en sus aspiraciones de jugar en la selección boliviana porque el entrenador César Farías no lo convocará si no está activo en el torneo boliviano.