Bladimir Díaz, resignado a no seguir en Comunicaciones

El delantero colombiano aseguró que no recibió propuestas para seguir vestido de Crema.

La etapa de Bladimir Díaz con Comunicaciones parece que ha terminado, y así lo demuestra el delantero colombiano en sus declaraciones a la prensa. En entrevista con el Gráfico de El Salvador, el jugador contó que se encuentra en el país salvadoreño, esperando qué sucederá con él.

"Ahorita no tengo nada con nadie, ya terminé lo que tenía con Comunicaciones. Ello screo no aceptarán más préstamo, por lo que me han dicho, así que vengo a arreglar mi situación acá, ver si tengo continuidad o si se libera mi contrato", dijo.

Hasta el momento los Cremas no han dado ninguna postura respecto a qué sucederá con el Cafetero, pero de momento parecen pocas las posibilidades de continuar. En el recuerdo quedará siempre su doblete a Municipal.