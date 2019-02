Betis: la Copa, tabla de salvación o condena definitiva para Quique Setién

Malestar en el club por el inesperado KO en Europa

La inesperada eliminación del Real Betis de la Europa League a manos del Rennes francés está pasando factura. Y el primer señalado por parte de un sector importante de la afición bética es el entrenador, Quique Setién. Nada más acabar el partido, el cántabro explicó "es lógico que la gente me señale, asumo y acepto", para añadir "sé que no se me valora cuando se gana y se me culpa cuando se pierde, pero lo asumo y lo entiendo". Según ha podido saber Goal, el KO europeo ha sido un mazazo para el cuerpo técnico, la plantilla y la directiva del club, que contaban con poder avanzar hasta la siguiente fase para estar en el bombo europeo en una temporada en la que se ha hecho una fuerte inversión en fichajes para mejorar la plantilla.

Setién, que en los últimos tiempos ha generado bastante debate entre el beticismo, con partidarios y detractores, ve ahora cómo su posición de privilegio se ha desfondado tras la debacle ante el Rennes. Si durante muchos meses el técnico cántabro ha gozado de la simpatía de una abrumadora parte de la afición, ahora Setién aparece como el máximo responsable de una eliminación que, nada más producirse, provocó el malestar del beticismo, tanto a la salida del estadio como a través de las redes sociales, donde las críticas al entrenador han sido atronadoras. Mientras tanto, el club aguarda acontecimientos y espera a próximos compromisos para tomar una dirección u otra. El KO europeo ha sentado francamente mal entre la directiva que, hasta ahora, apoyaba a Setién.

La Copa del Rey, clave en el futuro de Setién

En todo caso, el Betis cierra filas porque sabe que tiene por delante un compromiso vital para conseguir estar en una final. A pesar de estar muy tocado, el equipo de Setién podría plantarse en la final de Copa del Rey si es capaz de eliminar al Valencia. Empató en la ida (2-2) y ahora tendrá que buscar la machada en Mestalla, si quiere estar presente en "su" final, ya que el último partido de esta competición se disputará en el Benito VIllamarín. La directiva tiene marcado en rojo ese compromiso y según ha podido saber Goal, ese resultado podría marcar el futuro de Setién en el banquillo bético. En caso de victoria, Setién vería cómo el club le respalda de manera categórica. En caso de derrota, su crédito se agotaría y el club empezaría a plantearse alternativas para el futuro de la entidad.