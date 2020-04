Bernal Alfaro no quiere apurar su salida al fútbol extranjero

Primera División de Costa Rica: A sus 23 años, el volante de Alajuelense espera no saltar etapas en su desarrollo como futbolista.

Bernal Alfaro ha sido uno de los puntos altos de Alajuelense en el Clausura, suspendido por la pandemia de coronavirus. Es por eso que el volante de 23 años empieza a tener pretendientes en el fútbol del exterior. Sin embargo, el nacido en Valverde Vega no se precipita, y sabe que tiene que cumplir algunas etapas antes de emigrar.

“Yo he visto a otros compañeros que han salido, y he visto sus experiencias y tal vez, no sé, por no haber tenido tanta exposición o un nivel no tan alto, pues rápido vuelven", dijo Alfaro en una charla con Columbia.

Y agregó: "Es un tema complicado, porque según me han dicho, el nivel del fútbol en el extranjero es bastante alto y eso hace que muchos de nosotros pues nos devolvamos rápido. Así que lo mejor es tener un buen nivel y salir con las mejores condiciones posibles y así evitar estar con un ida y vuelta”.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El jugador aseguró también que en el 2019 decidió renovar con Carmelita, dueño de su pase, en vez de irse al fútbol de afuera. “Renové porque también siento que uno debe ser agradecido con los que siempre han estado y por todo lo que me dieron. Si yo me desligaba del todo, en una posible venta pues ellos se hubieran visto afectados. Creo que tomé la decisión correcta”, explicó.