Berizzo no olvida su despido del Sevilla: “No me gustó y no me pareció justo”

En una entrevista con La Nación, el entrenador argentino recuerda cómo el club lo echó poco después de ser operado de un cáncer.

Fue en diciembre del 2017, hace ya más de dos años. Sin embargo, Eduardo Berizzo no olvida todavía cómo fue despedido del , justo 24 días después de ser operado de un cáncer de próstata. “No lo esperaba y no me gustó, no me pareció justo, porque la realidad del equipo no era mala: habíamos clasificado a octavos en Champions, habíamos pasado en y estábamos quintos en , pero la directiva habrá pensado que estaba débil, que no iba a poder”, expresó el hombre que se encuentra hoy dirigiendo al seleccionado paraguayo, en una entrevista con La Nación.

Berizzo, operado con éxito del cáncer de próstata

El argentino, además, repasó cómo fueron también esos días duros, en los que conoció su enfermedad. “Me hacía chequeos de inicio de pretemporada como todos los jugadores, dio alto el valor de PSA (Prostate Specific Antige), seguí controlándome y el índice no bajaba. En Sevilla me hicieron una biopsia, me citaron los doctores y me informaron que tenía un tumor en la próstata”, recordó el DT. Y agregó: “La palabra cáncer es muy intimidante, pero no es sinónimo de muerte, evidentemente un cáncer de próstata te deja muchas más opciones de luchar que uno más agresivo. Inclusive tampoco me siento una referencia en la lucha contra el cáncer”.

El artículo sigue a continuación

¿Cuál fue su primera reacción? “Les pregunté a los médicos qué había que hacer, me contestaron que operar y les dije ‘vamos ya´. Ahí no hay muchas opciones para escoger. Te suben al ring y el que viene enfrente te viene a pegar. Entonces, o subís la guardia, o te pegan. Me puse en manos de los médicos, se lo comuniqué a mis hijos, por supuesto. Ese es un momento duro, porque la primera pregunta que te hacen tus hijos es si te vas a morir”, contó el Toto.

El Sevilla destituye a Eduardo Berizzo

Berizzo fue el encargado también de comunicarle la noticia a la plantilla del Sevilla: “El tema era que tenía que operarme y no podía estar en los entrenamientos, no me quedó otra que contárselo. Les dije que iba a ausentarme dos o tres semanas por la operación, y justo venía el parón de diciembre, así que me perdí dos o tres partidos de Liga y uno de Champions. En grupo, los jugadores me dieron fuerza y luego por privado manifestaron cierta preocupación. Y al final, yo los alentaba a ellos, los tranquilizaba”.