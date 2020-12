Benzema ya es el máximo goleador de España y se vuelve a cebar con el Athletic

El francés rompió su sequía liguera con un doblete ante el Athletic, su víctima favorita, y ya suma 9 tantos entre todas las competiciones.

Karim Benzema volvió a eregirse en líder del y en el salvador de su equipo en la visita del al Alfredo Di Stéfano. El francés marcó un doblete en los últimos 15 minutos para dar la victoria a su equipo y su partido fue un recital de movimientos, paredes, remates y pases, espaldinha icluida.

Con los dos tantos ante los leones, el delantero rompe su sequía goleadora en , donde no había marcado desde el pasado 8 de noviembre cuando hizo un gol en Mestalla en la dura derrota por 4-1 ante el . Hasta este martes, el francés no había visto portería en los dos últimos partidos ante el y el , mientras que no jugó por unas molestias contra y .

Además, Benzema cumplió con su fama de castigar al Athletic, que ya es su víctima favorita en LaLiga, ya que ha participado en 18 goles contra ellos en 22 partids ligueros con 13 goles anotados y 5 asistencias repartidos y supera ya los 12 goles y 4 asistencias que ha hecho al .

Más equipos

El máximo goleador de

Además, aunque el máximo goleador de LaLiga es Oyárzabal, Benzema ya es el delantero del fútbol español que más goles ha marcado entre todas las competiciones este curso, ya que suma 6 goles en LaLiga y 4 en la y supera los 9 que había anotado Paco Alcácer en el Villarreal.