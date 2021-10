Benzema: "Mbappé jugará un día para el Madrid, es cuestión de tiempo"

El '9' abre las puertas del Real Madrid a Mbappé y asegura que un día jugarán juntos.

Karim Benzema repasó la actualidad en una entrevista para L'Equipe en la que habló de Mbappé

Preguntado por la posibilidad de que Mbappé juegue junto a Benzema la temporada que viene, el delantero del Real Madrid no dudó en afirmar que "lo dijo él mismo, quiere ver algo más. Un dìa jugará para el Real Madrid, no sé cuándo pero vendrá. Es solo cuestión de tiempo".

¿Griezmann-Benzema-Mbappé en Francia?

También fue cuestionado por el trío que conformó junto a Griezmann y Mbappé con Francia en la Eurocopa y afirmó que "la crítica es parte del juego cuando no hay goles. Todos esperaban que marquemos cada partido. Pero el fútbol no es así. Puedes tener los mejores jugadores, el mejor ataque del mundo, todo lo que quieras, se necesita tiempo. También hay un oponente que te conoce, te mira, estrecha las líneas. Solo necesitamos tiempo. Cada uno de nosotros tiene sus cualidades. Tenemos que igualarlas. Pero debe funcionar con Antoine y Kylian. Y no somos solo nosotros. Hay otros muy buenos delanteros que también pueden jugar ".