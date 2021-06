Benzema: “La marcha de Zidane ha sido una sorpresa para todos, no sólo para mí”

El delantero del Real Madrid, quien disputará la Eurocopa con Francia, habló también sobre la posible llegada de Mbappé al conjunto blanco.

Karim Benzema, en una entrevista con el diario “Marca”, reconoció que no se esperaba la salida de Zinedine Zidane del banquillo blanco. “La marcha de Zidane ha sido una sorpresa para todos, no sólo para mí”, aseguró el delantero.

“Conmigo siempre se ha portado como un hermano mayor. Porque le conozco hace mucho tiempo y me ayudó mucho en el campo y fuera. Fue una decisión difícil para todos. Ahora tenemos otro entrenador y vamos a intentar triunfar otra vez", agregó el francés sobre su compatriota.

El 9 blanco, por otra parte, no esquivó la pregunta sobre la posible llegada de Mbappé al Madrid: "Kylian es un jugador joven, con una calidad inmensa y es un buen chico. Sería bienvenido al Real Madrid, claro, ¿pero qué equipo no le ficharía sin dudarlo? Por ahora tiene contrato en el PSG y veremos lo que decide. Hoy nuestra prioridad es ganar la Euro".

Más respuestas de Benzema

Sobre el regreso de Ancelotti: "Es una buena noticia, lo conocemos todos, jugadores, afición. Es un gran entrenador. A mí me gusta su filosofía del juego, cómo ve el fútbol, cómo gestiona el grupo y cómo lleva al equipo. Y quiere ganar todos los títulos".

Sobre su vuelta a la Selección de Francia: "Fue una sensación de orgullo y felicidad al mismo tiempo, poco a poco lo he ido asimilando y pensando en muchas cosas. Me siento el hombre más feliz del mundo. De todos modos, a mí lo que me hace más feliz es mi familia y el fútbol. Y en Madrid soy muy feliz jugando, y ahora que he vuelto con Francia para jugar la Euro, sólo puedo estar orgulloso, feliz y con ganas de empezar la Euro".

Sobre la ausencia de Ramos en España: “Sergio es un amigo, es nuestro capitán y me siento muy decepcionado por él, porque no esté con su selección".

Sobre la llegada de David Alaba al Madrid: "Es muy buen jugador, ha jugado ocho o nueve años con el Bayern, ha ganado muchos títulos y es un gran refuerzo".