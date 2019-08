¡Benvenuto, Daniele! La curiosa bienvenida de Banfield a De Rossi

El italiano revoluciona a todos: los hinchas del Taladro le colgaron una bandera con un divertido mensaje.

La llegada de Daniele De Rossi a Boca generó una revolución no solo en Boca sino en todo el fútbol argentino. "Me para gente de otros clubes y me hacen sentir muy bien", dijo el italiano en una de las entrevistas que dio hace una semana para la televisión. Y esta vez, los protagonistas fueron los hinchas de .

"Benvenuto Daniele nello stadio piu grande del sud", rezaba el trapo colgado desde una de las plateas del Florencio Sola. "Bienvenido, Daniele, al estadio más grande del sur", es la traducción al español.