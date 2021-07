Benjamín Mora, el coleccionista de títulos que abre camino para los entrenadores mexicanos

A sus 42 años, Benjamín Mora ya puede presumir ser el técnico mexicano más ganador en el extranjero.

El futbol mexicano tiene un técnico que pone en alto su nombre en un país bastante lejano. Se trata de Benjamín Mora, el estratega del Johor Darul Ta´zim, el club más dominante de Malasia y que han conquistado las últimas siete ligas de aquel país.

Encerrado en una burbuja dentro de Qatar para jugar la fase de grupos de la Champions League asiática, el técnico que dio sus primeros pasos en el profesionalismo con las categorías inferiores de Xolos charló en exclusiva con Goal, contando sobre la hegemonía que ha logrado imponer en un país lejano, la dificultad para contratar compatriotas, cómo consiguió la oportunidad y su opinión sobre la nula exportación de técnicos mexicanos.

"Aquí me respetaron mucho. Te ven como eres, te valoran por el talento, la capacidades, las habilidades para trabajar. No te comparan con nadie", afirma al ser cuestionado sobre cómo se ha creado una imagen tan respetada en el Johor, club que pertenece a una monarquía y que vive gracias a las capacidades de Mora la época más dulce de su historia.

Hijo de un empresario de lucha libre y una jugadora profesional de vóleibol, Mora no logró desarrollar una carrera como futbolista profesional. Al igual que algunos de sus referentes como Julian Nagelsmann, José Mourinho o André Villas-Boas, el estratega de 42 años cree que hoy no es obligatorio haber competido en el máximo nivel para ser un entrenador destacado.

"Es una creencia antigua, eso se ha erradicado mucho al paso de la madurez de la vida. Antes era normal pensar que si fuiste futbolista podías ser buen entrenador. Las generaciones han cambiado enormemente, todos tenemos que adaptarnos. Definitivamente no creo que se necesite haber tenido una carrera resaltante para poder llegar a ser un buen técnico".

Al ganar cuatro títulos consecutivos con el Johor Darul Ta´zim y sumar un importante recorrido en la Champions League Asiática, es inevitable que el nombre de Mora esté en los escritorios de instituciones del futbol mexicano. Él agradece que se fijen en sus servicios, pero cuenta los motivos por los que no arribó en 2020, cuando tuvo un ofrecimiento que lo puso a dudar.

"Estuve muy cerca. Yo les dije que tenía que renovarme, buscar otras posibilidades. Tuvimos opciones de ir a México.. No sé hasta dónde sería un riesgo muy grande ir y dejar lo que tenga acá. Estoy consolidado y sólido deportivamente, seguimos siendo campeones. Mi familia vive muy bien. Yo tuve que elegir entre mi estilo de vida, la tranquilidad con el COVID... El equipo donde iba a ir no estaba en un proyecto tan sólido como me hubiese gustado. El Principe me dijo que por favor me quedara un año más", cuenta.

Aunque hay entrenadores mexicanos que han probado suerte en distintas latitudes, ninguno puede presumir el éxito que ha tenido Mora. Los Tigres del Sur son el gran jerarca de su campeonato, dominándolo a placer y mostrando una de las propuestas más ambiciosas de Asia.

"Es una liga completamente diferente. Si tú ves un partido del Johor, es como si vieras al Galatasaray, al Olympiakos. Somos el mejor equipo, el que mejor juega al futbol. Llevamos siete títulos consecutivos de Liga, dominamos en la cuestión de estadísticas, en logros. Nuestro equipo ha crecido muchísimo, hemos inyectado un espíritu de lucha importante, un buen juego colectivo".

Al platicar sobre Nacho Ambriz y su reciente fichaje con el Huesca, su voz se llena de entusiasmo, teniendo el ferviente deseo de que más compatriotas se arriesguen e intenten marcharse al extranjero, sin importar el calibre de la Liga:

"Pocos entrenadores nos hemos atrevido a buscar salida. Si ya estás consolidado en México, no creo que sea tan fácil dejar eso. Me parece rescatable y muy loable que Nacho Ambriz vaya con un proyecto para ascender al Huesca, sería una gran proeza y digno de lo que es como entrenador, uno de los mejores que tenemos. Yo creo que Nacho tenía oportunidades para ir a un equipo grande de México, seguir creciendo en la Liga mexicana, pero decidió irse, lo cual lo aplaudo".

Por último, Mora lamentó no haber podido incorporar compatriotas a su proyecto, asegurando que ser un mercado desconocido ha ocasionado que más de uno se la piense para cambiar de aires tan abruptamente. Igualmente, los propietarios del equipo no conocen a fondo las cualidades de los integrantes de la Liga MX.

"Como el equipo es de un principe y un rey, ellos tienen contacto con las mejores ligas. Desafortunadamente, me ha costado mucho trabajo poder traer un mexicano, porque muy pocos están dispuestos a salir ya que tengan un nombre. Es muy difícil que quieran venir a Malasia ya que están posicionados, y los jóvenes que quieren no son llamativos para los requerimientos del club y de la Liga. Prefieren traer a algun joven brasileño, argentino o hasta chileno".

Salir de la zona de confort, levantar cuatro títulos de forma consecutiva y posicionar a un equipo en lo más alto del campeonato malayo deberían ser motivos suficientes para que el nombre de Benjamín Mora suene más seguido en la órbita del futbol mexicano. Un aventurero adicto a los retos que más pronto que tarde, deberá recibir una oportunidad para conquistar su tierra futbolística.