Pocas personas en el mundo pueden tener una carga genética tan importante a nivel futbolístico como Benjamín Agüero Maradona, que lleva sus apellidos nada menos que por su padre Sergio y por su abuelo Diego. Con el Kun ya radicado en Argentina luego de su retiro anticipado por cuestiones de salud, el pibe de 13 años se probó y quedó en un club de Primera.

Según contó el exgoleador de Manchester City en su canal de Twitch, donde pasa varias horas transmitiendo y comentando distintas situaciones de actualidad, o simplemente con los videojuegos, el hijo que tuvo con Giannina Maradona tuvo una prueba en Tigre, al que llegó a través de su mejor amigo, que forma parte de las inferiores de la institución de Victoria.

“Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé'", narró orgulloso el Kun, luego de contar que hasta el momento solo había jugado al fútbol en el barrio. Y destacó, con mucha exigencia, que "soy bastante exigente y honesto. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo y que no intente o que le de igual. Si realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”.

Sin dudas, si logra heredar apenas una parte del talento de sus antepasados, el fútbol tendrá una nueva joya, pero como dejó claro su papá, dependerá de qué tan serio se lo tome. Los genes, están.