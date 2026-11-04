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Europa League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoLech Poznan
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Benfica vs. Lech Poznan hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Europa League

En la Europa League, el Benfica se enfrenta al Lech Poznan. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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Benfica vs. Lech Poznan: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
Estadio da Luz

Benfica vs. Lech Poznan hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Benfica y Lech Poznan?

El Benfica llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-0 ante el Alverca en la Liga Portugal. Antes, el Benfica venció al Celtic de Glasgow por 4-1 y al Omonia Nicosia a domicilio por 4-1. En total, el equipo marcó 12 goles en esos cinco partidos.

El Lech Poznan sumó tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el club ganó 3-1 al Wisla Cracovia. En la Europa League, el Lech Poznan no pasó del 1-1 ante el Sunderland y, en la Copa de Polonia, cayó por 0-1 frente al Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Formulario

CEL
W4-1
OMO
W1-4
SC
W1-2
GV
W4-1
ALV
W1-0
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LCH

LCH - Formulario

KKI
W6-1
SUN
D1-1
LEG
W1-2
SIA
L1-0
WIS
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Benfica vs. Lech Poznan: alineaciones

Benfica contra Lech Poznan alineaciones probables

Manager

  • Marco Silva

Benfica vs. Lech Poznan: estado de forma

BEN

BEN - Formulario

CEL
W4-1
OMO
W1-4
SC
W1-2
GV
W4-1
ALV
W1-0
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LCH

LCH - Formulario

KKI
W6-1
SUN
D1-1
LEG
W1-2
SIA
L1-0
WIS
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Benfica vs. Lech Poznan: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

BenficaEmpateLech Poznan
2
0
0
Europa League
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
F
Europa League
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
F
8Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

Benfica vs. Lech Poznan: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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