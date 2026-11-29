Cómo ver el Benfica vs Famalicao con una VPN

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. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 12 30 nov 2026 - 15:15 Estadio da Luz

El Benfica recibe al Famalicao en el Estadio da Luz de Lisboa en un partido de la Liga Portugal.

El equipo de Marco Silva ocupa la segunda posición de la tabla y busca reaccionar tras una dura derrota en Europa. Cayó por 4-0 ante el Viktoria Plzen en la Europa League el 26 de noviembre.

Ese resultado puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas del Benfica en todas las competiciones. Durante ese periodo ganó 3-1 al Torreense en la Copa de Portugal y 3-2 al Estrela da Amadora en liga.

El Famalicao llega a Lisboa en la undécima posición bajo la dirección de Ricardo Silva. Sus últimos resultados han sido irregulares: ganó 4-0 en casa del Rio Ave y después perdió 3-0 como local ante el Braga.

Se recuperó con una victoria por 1-0 ante el Arouca el 6 de noviembre y mostró capacidad de resistencia en un empate 2-2 contra el Braga en la Copa de la Liga.

Ambos equipos empataron 2-2 la última vez que se enfrentaron en la Liga Portugal, en mayo. El Famalicao confía en volver a ofrecer una buena actuación en Da Luz.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Benfica vs Famalicao. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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