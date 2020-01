Benedetto, entre su regreso a Boca y su reemplazante en la delantera

El Pipa se refirió al presente, al pasado y al futuro del Xeneize: dijo que Ábila "es el que mejor rindió" y que va a "volver como hincha o jugador".

El recuerdo que Darío Benedetto dejó en Boca todavía está fresco en los hinchas. El Pipa, por caso el mejor centrodelantero que pasó por el club tras el retiro de Martín Palermo, partió rumbo a hace seis meses y los hinchas todavía lo extrañan. Tanto es el vacío que llenó que para muchos, Juan Román Riquelme debería traer a un futbolista de jerarquía en ese lugar. Pero no para él.

"Por como está el plantel hoy, el '9' de área es Wanchope. El resto puede jugar en ese lugar, pero no es el lugar donde lo hacen habitualmente. Hasta ahora es el que más ha cumplido y el que más goles ha hecho. Yo lo bancaría en ese sentido", explicó el jugador de Olympique de . "Mientras no llegue nadie, si vos me preguntás quién es el '9' yo digo que tiene que ser él. Y si llega alguien nuevo, tendrá que rendir por encima suyo", agregó.

"WANCHOPE HASTA AHORA ES EL QUE MÁS HA CUMPLIDO"#FOXRadio | Palabra autorizada: al Pipa Benedetto le preguntaron por quién tiene que ser el 9 de Boca y esta fue su respuesta. pic.twitter.com/YJkzjxVqo6 — FOX Sports (@FOXSportsArg) January 20, 2020

Por otro lado, se refirió a su salida y a un posible retorno: "Yo le avisé a Daniel (Angelici) que solo me iba si venía un grande de Europa. Él me entiendo porque era una oportunidad única, pero me hubiese gustado irme jugando. Yo creo que lo que he vivido en Boca no sé si lo voy a vivir en otro lugar y siempre lo voy a extrañar. En algún momento sé que voy a volver, como hincha o como jugador".