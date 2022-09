Bayern Múnich vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

El Barcelona perdonó demasiado en la primera parte, encajó dos goles en la segunda y volvió a caer ante el Bayern, dejando su invicto en Múnich.

El Bayern de Múnich vuelve a tumbar al Barcelona (2-0) en Europa. Después de una primera parte sin goles en el que el Barcelona perdonó hasta tres ocasiones clarísimas con Lewandowski, el cuadro bávaro mejoró su imagen en la reanudación para llevarse los tres puntos en un encuentro muy equilibrado que podría haber caído a cualquier de los dos lados. Los dos goles tempraneros de Lucas Hernández y Sané, anotados en el 50' y en el 54', respectivamente, penalizaron al equipo de Xavi, que no consiguió crecerse ofensivamente en los últimos metros después del 2-0 en el marcador. Gran partido de Musiala, desbordando hacia dentro e incomodando la defensa azulgrana en diversas ocasiones.

Todos los detalles del Bayern Múnich vs. Barcelona de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

Por otro lado, el Barcelona de Xavi Hernández suma su primera derrota en la temporada. Le espera el Inter de Milán el 4 de octubre en un partido en el que los culés tendrán que volver a sumar los tres puntos si quieren seguir con buenas opciones de clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Reacciones

Todas las reaccione al acabar el partido...

KOUNDÉ, EN ZONA MIXTA

"Nos hizo daño el gol del córner, pero dimos la cara. Nos vamos decepcionados, pero vamos a seguir".

"Hemos tenido un poco de dudas en los cinco minutos después del primer gol. Es una lástima, porque estábamos haciendo un buen partido".

"Estoy orgulloso del equipo y vamos a crecer porque hemos luchado hasta el final".

"Todavía no hemos hablado, pero seguro es el primer decepcionado de que no entraran (las ocasiones de Lewandowski). Hoy no ha tocado, pero nos ayudó bastante en el juego. Generó ocasiones y toca seguir trabajando, la próxima entrará".

"No han tenido muchas opciones, especialmente en la primera. Luego nos castigaron en un balón parado y en un contraataque, pero tuvimos bastantes y no tocó marcar".

XAVI:

"Hemos sido mejores que el Bayern hoy y hemos perdonado demasiado. Ellos no perdonan, esa es la diferencia. Hemos tenido seis o siete ocasiones muy claras. El primer gol es un error en la marca y en el segundo es un error de no hacer falta. Es un tema de competir".

"La primera parte ha sido totalmente nuestra. El resultado no refleja lo que ha pasado en el partido pero la Champions es así. Creo que perdonas y al final lo acabas pagando".

"Creo que hay que quedarse con las cosas positivas. El resultado es negativo y hay que aprender de los errores. Es un paso atrás. Hemos hecho mérito para conseguir la victoria pero nos vamos con una derrota inmerecida pero por errores nuestros. Hay que aprender y seguir trabajando".

"Todo el mundo me dice que lo de Dembélé es penalti pero ya está. Es la tensión del partido. No hablo del árbitro nunca. Creo que hemos hecho un muy bun partido".

PEDRI, EN MOVISTAR

"Partido engañoso. Tuvimos muchísimas ocasiones para marcar, y si perdonas ante un equipo así, lo acabas pagando".

"Cuando ves que llegas y no marcas, y ellos se ponen por delante, es difícil. Quedan muchos partidos".

Minuto a minuto

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Bayern de Múnich y el Fútbol Club Barcelona de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

90' + 4' ¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN MÚNICH!!!!



90' + 1' ¡Sigue intentándolo el Barcelona! No encuentra puerta Ansu Fati con un disparo con rosca que se marcha fuera.



88' ¡¡Fueraaaaaaaaaa!! ¡¡Insiste el Barça!! Le pega mordido a la pelota Ferran Torres, mandándola muy cerca del poste de Neuer. Hay córner para el Barcelona.



87' Pasan los minutos y el partido va finalizando con la ventaja para el gigante de Baviera. Los futbolistas del Barcelona no consiguen dar continuidad a sus jugadas.



85' Sigue intentando jugar en largo el Barcelona. Muy sólida la defensa del Bayern de Múnich en estos últimos minutos, contando con la ayuda de Kimmich y Goretzka.



80' Xavi también mueve su banquillo para dar oxígeno a su equipo. Ansu Fati salta al campo para sustituir a Dembélé. Y Kessié reemplaza a Busquets.

80' Doble cambio en las filas del Bayern de Múnich. Salta al campo el joven jugador Mathys Tel, entrando por Sané. Y Gravenberch entra por Musiala.



80' ¡Lo quita con la cabeza Upamecano! El tiro libre de Lewandowski se estrella en la fila de hombres puesta por Neuer. Celebra la grada del Allianza Arena como un gol.



79' Falta clarísima de Lucas Hernández sobre Robert Lewandowski. El Barcelona tiene una buena oportunidad a balón parado en la frontal del área.



78' Falta clara de Musiala sobre Sergio Busquets. Últimos minutos con muchas interrupciones que no le favorece al juego del Barcelona.



76' Pedri busca un pase dentro del área que no encuentra a ningún rematador. No le terminan de salir las cosas al futbolista canario.



74' Agarrón de Kimmich a Frankie De Jong. El dorsal '6' del Bayern de Múnich se lleva la cartulina amarilla.



74' La revienta Kimmich para que corra Müller, pero se entendieron bien los centrales del Barcelona para ganar la posesión.



73' ¡Qué atropello de Goretzka! El futbolista del Bayern de Múnich frena a Busquets y el colegiado Danny Makkelie señala la falta del alemán.



70' Xavi vuelve a mover su banquillo, dando más frescura a su defensa. Eric García entra por Christensen.



70' Primer cambio en las filas del Bayern de Múnich. Entra Gnabry en el lugar de Sadio Mané.



68' ¡Qué lástima la de Dembélé! El francés caracolea en la frontal del área, encontrando el mejor espacio para pasársela a Pedri, pero su asistencia al canario la acaba cortando la defensa bávara.



67' Está llegando bien el Barcelona, sabedor de que necesita un gol antes del último cuarto de hora para meterse en el partido. Los de Xavi superan los minutos de desconcierto que ocasionó el tanto de Sané.



66' El Barcelona tiene un soplo de esperanza con la última jugada de Pedri. Gana músculo el equipo de Xavi para pelear por su primer tanto.



64' ¡¡¡No se lo puede creer!!! ¡¡¡La que acaba de perder Pedri!!! Gran jugada del futbolista canario, plantándose dentro del área para ponerse delante de Neuer. Ocasión clarísima que acaba con un remate fuera de Pedri. El Barcelona desaprovecha su ocasión más clara tras el paso por los vestuarios.



62' ¡¡Casi el tercer tanto del gigante de la Baviera!! Error de Pedri que permite a Musiala avanzar por el pasillo central y buscar el palo izquierdo de Ter Stegen. Remate fuera del joven del Bayern de Múnich.



61' También hay cambio en la banda. Ferran Torres entra por Raphinha.



61' Xavi Hernández busca alternativas para incomodar al Bayern de Múnich. Se marcha Gavi y entra en su lugar De Jong.



59' El entrenador del Barcelona mira al banquillo después del 2-0 del Bayern de Múnich y manda calentar a Ferran Torres y Ansu Fati. Los azulgranas buscan soluciones para conseguir el empate.



58' Los futbolistas del Barcelona, algo desorientados. Xavi Hernández pide calma a sus jugadores ante la desventaja en el marcador.



57' ¡¡Qué manera de arrancar la segunda parte!! Gran capacidad del Bayern de Múnich para golpear al Barcelona en los primeros minutos de la reanudación, marcando primero en una jugada a balón parado y luego haciendo daño con una genialidad de Sané.



54' ¡¡¡¡GOOOOL DE SANÉ!!!! BAYERN DE MÚNICH 2-0 Barcelona. ¡¡Sané pone tierra de por medio en tan solo cuatro minutos!! Gran jugada de Musiala, encarando la defensa y habilitando a un Sané que supera a Ter Stegen un un toque a contrapié. Mazazo para los de Xavi Hernández.

54' Al Barça le tocará remar a contracorriente para buscar el empate. Los de Xavi tienen que levantarse cuanto antes para meterse en el partido.



52' ¡Se desata la locura en el Allianz Arena! El Bayern de Múnich golpea al Barcelona en los primeros compases de la segunda etapa.



50' ¡¡¡¡GOOOOL DE LUCAS HERNÁNDEZ!!!! BAYERN DE MÚNICH 1-0 Barcelona. ¡¡El Bayern inaugura el marcador!! Córner muy cerrado de Kimmich que encuentraa a Lucas Hernández en el primer palo. Golpeo fuerte con la cabeza que no puede llegar Ter Stegen. No estuvo acertada la defensa del Barcelona en la marca dentro del área.



50' ¡¡Ter Stegeeeeeeeen la manda a córner!! Buenos toques del Bayern de Múnich que acaba con un disparo en la frontal de Goretzka. Gran intervención del portero alemán.



49' DATO: Thomas Müller ha marcado ocho goles en siete partidos de UEFA Champions League contra el Barcelona con el Bayern de Múnich, tres más de los que ha marcado contra cualquier otro rival y tres más de los que nadie ha marcado contra el Barcelona en la historia de la Champions League (Andriy Shevchenko con cinco).



48' La entrada de Sergio Busquets a Musiala le cuesta la cartulina amarilla. Primera amonestación para un jugador del Barcelona.



47' ¡¡Raphinhaaaaaaaaaaaaa!! Zurdazo del brasileño desde la frontal que se va rozando el palo izquierdo de Neuer. Vaya manera de empezar la segunda parte.

46' Cambio en el Bayern de Múnich antes de la reanudación del encuentro. Marcel Sabitzer deja su lugar a Goretzka.

46' ¡ARRANCA EL SEGUNDO PERIODO EN EL ALLIANZ ARENA!

¡Descanso en el Allianz Arena! El Bayern de Múnich y el Barcelona toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador. Encuentro competido y entretenido entre dos equipos que están alternando posesiones en campo contrario, aunque fue el cuadro azulgrana el que tuvo las mejores ocasiones en la primera parte. Hasta tres oportunidades clarísimas desaprovechó Lewandowski dentro del área, siendo una de ellas un increíble mano a mano ante Neur que terminó con un remate alto del polaco. También pudo estrenar el marcador Pedri en el minuto 9, pero el pie del portero alemán evitó lo que sería el 1-0 del Barcelona en los primeros compases del partido.



45' + 2' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' + 1' Entramos en el tiempo añadido en el Allianz Arena. La falta de acierto del Barcelona ante la portería de Neuer mantiene el empate en el marcador.

45' ¡Dos minutos de descuento! ¡Nos iremos hasta el 47'!

44' El colegiado Danny Makkelie dice rotundamente que no hay penalti en una jugada de Dembélé dentro del área. El francés reclamaba la falta tras una disputa con Davies.

43' ¡¡No puede rematar Lewandowski!! Por detrás aparece Mazraoui para inquietar al polaco y evitar su remate. ¡Qué gran acción defensiva del jugador del Bayern de Múnich!

42' Xavi vuelve a cambiar las posiciones de sus piezas. Momento en el que Araújo ocupa el carril izquierdo, dejando el eje de la zaga a Koundé.

41' ¡Lío entre Sadio Mané y Thomas Müller dentro del área! Centro de Musiala al punto de penalti que le cae a los dos jugadores, pero ninguno puede rematarlo.

40' Se precipita Raphinha a la hora de pasársela a Lewandowski. El brasileño detecta el mano a mano del polaco con Upamecano, pero su envío se marcha con demasiada fuerza.

39' Tiene que tranquilizar un poco el ritmo del partido Marcos Alonso. El lateral del Barcelona le da algo de pausa a la posesión, circulando la pelota con paciencia.

38' Entramos en la recta final de la primera parte del encuentro (0-0). Da la sensación que cualquiera de los dos equipos puede inaugurar el marcador antes del descanso.

37' Está bien el Barcelona defensivamente, ante un Bayern algo impreciso en sus últimas decisiones. Al equipo bávaro le falta algo de finura a la hora de finalizar sus jugadas.

36' Ni el Bayern de Múnich ni el Barcelona se hacen con el mando del partido. Está siendo un choque muy equilibrado entre dos equipos que alternan posesiones en campo contrario.34' Xavi Hernández cambia el perfil de sus extremos para intentar sorprender a su rival en el tramo final de la primera parte. Raphinha se va a la banda izquierda, dejando el costado derecho a Dembélé.

33' DATO: Leroy Sané ha estado involucrado en 13 goles en sus últimos 10 partidos de UEFA Champions League (7 goles, 6 asistencias) con el Bayern Munich. Desde el inicio de la 2020-21, Sané lidera el número de goles (10) y asistencias (6) en la Champions League para el club entre sus jugadores actuales.

32' De momento el choque es un ir y venir de un campo a otro. Los dos equipos están firmando un partido muy entretenido en el Allianz Arena.

31' ¡¡Fueraaaaaa!! ¡¡La más clara para el gigante de la Baviera!! Sané entra en el área, recorta la defensa del Barcelona y habilita a Sabitzer, cuyo disparo con la rosca en la frontal se va fuera.

30' Media hora de juego en Múnich. Se mantiene el marcador sin goles.

28' Sergio Busquets se lleva un golpe en la boca tras una pugna con Sadio Mané. El colegiado neerlandés se interesa por la situación del mediocentro del Barcelona.

27' ¡¡Atrapa la pelota Ter Stegen!! Musiala encuentra a Mazraoui dentro del área y su disparo acaba en los guantes de Ter Stegen.

26' ¡¡¡Fueraaaaaaaaaa!!! ¡¡Qué poco le ha faltado al brasileño!! Buena pared entre Raphinha y Lewandowski, habilitando un disparo raso del '22' del Barcelona que se marcha rozando el palo izquierdo de Neuer.

25' Encara Sané, buscando el espacio para ponerla al centro del área. El Bayern de Múnich busca hacer daño por el costado derecho.

24' Superamos el ecuador de la primera mitad con el marcador sin estrenarse. Pedri y Lewandowski han tenido las mejores ocasiones para romper la igualdad en la Baviera.

23' DATO: Robert Lewandowski podría convertirse en el cuarto jugador que marca con y contra el Bayern Munich en UEFA Champions League, tras Giovane Élber, Roy Makaay y Lukas Podolski. Será su primer partido en el Allianz Arena como jugador rival desde abril 2014, victoria 3-0 del Borussia Dortmund.

22' Bastante vulnerable el Bayern de Múnich por la izquierda. Dos de las tres ocasiones generadas por el Barcelona han sido por ese sector del campo del Allianz Arena.

21' No puede continuar en el encuentro Pavard, que se ha llevado un duro golpe. Le sustituye Mazraoui.

20' ¡¡¡Otra vez Lewandowski!!! ¡¡Cabezazo a bocajarro que no supera a Neuer!! El centro de Marcos Alonso encuentra al polaco dentro del área chica, generando la tercera gran ocasión de los culés.

19' Marcel Sabitzer se lleva la cartulina amarilla por una falta sobre Sergio Busquets. El austriaco ve la primera amonestación del encuentro.

Getty Images

18' ¡¡¡Lewandoooooooooowski!!! ¡¡Ocasión clarísima para el Barcelona!! Gran conducción de Dembélé pasándola a Pedri en el costado izquierdo. El centro del canario encuentra al polaco dentro del área, que gana la posición a Upacemano para el remate, pero su disparose marcha por encima del travesaño. No se lo puede creer Xavi Hernández.

17' El colegiado neerlandés Danny Makkelie pita el fuera de juego de Pedri. El canario recibe un balón de Raphinha por delante de la línea defensiva del Bayern.

16' DATO: Julian Nagelsmann ha ganado sus dos enfrentamientos previos con el Barcelona en UEFA Champions League, ganando ambos en la fase de grupos la pasada temporada. Si Nagelsmann lleva a su equipo a la victoria en este partido, sería el primer entrenador que gana sus tres primeros partidos contra el Barcelona en la competición.

15' Tiene que intervenir Upamecano para robarle el balón a Lewandowski y resolver un error de Neuer en la salida de balón. Está con problemas el Bayern para jugar desde atrás.

14' Saque de esquina para el Barcelona. Los jugadores de Barcelona lo intentarán por medio de un balón parado.

13' Repasamos las elásticas de ambos equipos. El Bayern de Múnich sale con su primera equipación, roja con líneas horizontales en blanco, mientras que el Barcelona viste su segunda camiseta, de un gris muy claro con una cruz azulgrana.

12' Antecipación de Upamecano a un pase de Raphinha que buscaba a Lewandowski. El Barcelona está generando respeto al equipo de Nagelsmann.

11' Nagelsmann pide a Mané que abandone la banda y se meta entre los dos centrales del Barcelona, Araújo y Christensen. El entrenador alemán quiere que su punta participe más de las jugadas de ataque.

10' Después de unos primeros minutos de tanteo, el Barcelona se siente más suelto en campo contrario. La ha tenido Pedri en el primer acercamiento de los culés.

9' ¡¡¡Paradón con el pie de Neuer!!! ¡¡Qué presión del Barcelona!! Buena jugada de Lewandowski dentro del área, tranzando con sus compañeros arriba. El balón se queda Pedri, que encontra el espacio perfecto para rematar con la izquierda. Buena carta de presentación de los de Xavi.

8' Se ofrece Dembélé para jugar con los centrales del Barcelona. Está muy atento el equipo de Nagelsmann en sus labores defensivas, tapando las líneas de pase.

7' Toca lo junto Marcos Alonso para bloquear una acción a Musiala. Estaba muy bien colocado el joven del Bayern de Múnich, a punto de encontrar el espacio dentro del área.

6' ¡Qué bien Koundé en la jugada defensiva para frenar a Sané! Destacar que el francés ha salido como lateral derecho, repitiendo su función contra el Viktoria Plzen en la jornada inaugural de Champions.

5' Xavi pide más profundidad a Marcos Alonso por el carril izquierdo. Interesante ver la función del recién fichaje del Barcelona, que cuando ataca juega casi de extremo para que Dembélé pueda participar del juego por dentro.

4' Inicio del partido con disputas por parte de ambos equipos. El Bayern de Múnich quiere darle ritmo al partido con rápidas combinaciones arriba.

3' Xavi Hernández sale con el dibujo táctico esperado. Con Lewandowski como refrerencia dentro del área, el entrenador catalán deja el perfil derecho a Raphinha y da libertad en la izquierda a Dembélé. Atrás, deja los carriles a Koundé y Marcos Alonso.

2' Sin contar con Coman por lesión, Julian Nagelsmann deja el perfil izquierdo del Bayern de Múnich al joven Musiala, mientras que Sané ataca por el otro costado. Por dentro aparece un Müller que engancha con Sadio Mané, el único futbolista de los bávaros dentro del área.

1' ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡YA JUEGAN BAYERN DE MÚNICH Y BARCELONA!

20:59 - Los jugadores ya pisan el césped del Allianz Arena. ¡El partido está a punto de arrancar!

20:55 - Todo listo para que comience el encuentro entre el Bayern de Múnich y el Barcelona. El colegiado neerlandés Danny Makkelie será el encargado de impartir justicia en el choque de esta noche, y cumplirá hoy su partido 76 en competiciones UEFA entre clubes, de los cuales 36 han sido en la fase de grupos de la Champions League. Le asistirá desde la sala del VAR su compatriota Pol van Boekel.

20:30 - Las opciones en el banquillo del Barcelona son: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Bellerín, Piqué, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis, Jordi Alba, Kessié, De Jong, Eric García y Alejandro Balde.

Las opciones en el banquillo del Bayern de Múnich son: Ulreich, De Ligt, Gnabry, Goretzka, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui y Stanisic.

20:15 - Por el grupo del Bayern y del Barcelona, el Inter pone tierra de por medio y sentencia la victoria en casa del Viktoria Pilsen. Los italianos alcanzan los 3 puntos de alemanes y españoles, que juegan en media hora.

19:55 - El XI del Bayern. Salen los locales con Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Sabitzer, Sane, Muller, Musiala y Mane. Julian Nagelsmann cuenta con la baja de Coman por una lesión muscular en el muslo derecho, por lo que recurre a Musiala para formar el centro de campo de su equipo titular. El otro cambio del entrenador alemán con respecto al primer partido contra el Inter de Milán se produce en la línea defensiva: Upamecano gana la partida a De Ligt, formando el eje de la zaga junto a Lucas Hernández.

19:50 - Todo listo en el vestuario del Barcelona...

19:33 - ¡Alineación confirmada del Barcelona! Marcos Alonso sale de inicio. Sale Xavi con Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri, Dembelé, Lewandowski y Raphinha. Sin contar con ninguna baja por lesión ni por sanción, Xavi Hernández sale con lo mejor que tiene para disputar el partido más importante de su grupo en la Champions League. Cinco cambios del técnico catalán con respecto al debut europeo contra el Viktoria Plzen. Entran en el once inicial Araújo, Gavi, Busquets, Raphinha y un Marcos Alonso que recibe su primera titularidad como jugador azulgrana. Jordi Alba, Kessié, De Jong y Ansu Fati, los daminificados junto a Sergi Roberto, parten desde el banquillo.

19:04 - No falta demasiado para confirmar las alineaciones de los dos equipos. Lo que está claro es en quién confía el Barcelona para hacer los goles...

18:50 - Thomas Muller también es una pesadilla para el Barcelona. El delantero alemán enfrentó siete veces a los catalanes, consiguiendo seis victorias y encajando solamente una derrota. Marcó nada menos que ocho goles y dio dos asistencias. Sólo no les marcó en ese único que partido que perdió ante el Barcelona (3-0 en las semis de la temporada 2014-15).

18:43 - Un repaso a cómo fue el triunfo 5-1 sobre el Viktoria Plzen de la semana pasada. ¿Con qué gol te quedas?

18:20 - Así está la clasificación del Grupo C:

Barcelona, 3 puntos y diferencia de +4 Bayern, 3 puntos y diferencia de +2 Inter, 0 puntos y diferencia de -2 Viktoria Plzen, 0 puntos y diferencia de -4

17:55 - El Barça empató en Munich el segundo partido de la Youth League (3-3). El equipo de Òscar López pudo remontar un 2-0 inicial con un hat-trick de Víctor Barberà, pero encajó el empate cerca del final. Los culés siguen primeros de grupo.

17:45- Si decimos que el Bayern es la bestia negra del Barcelona, es porque el historial es muy desparejo en favor de los alemanes. ¿Cómo está el 'cabeza a cabeza' entre el cuadro catalán y el conjunto de la Bundesliga? Antecedentes y estadísticas en la Champions League, aquí.

17:35 - Jornada importante la de este martes. Merece la pena que empecemos a contarte cosas desde bien temprano, así que vamos a ello. Comenzamos con Robert Lewandowski, el arma a la que se aferra el Barcelona para ganar por primera vez en este estadio. El polaco sabe lo que es vencer a los alemanes y, de hecho, tiene un historial favorable. ¿Cuándo fue la última vez que Robert Lewandowski jugó contra el Bayern Múnich?

La gran previa estadística de Goal del Bayern Múnich vs. Barcelona de la Champions League

El Bayern Munich ha ganado ocho de sus 11 partidos de UEFA Champions League contra el Barcelona (1E 2D), incluyendo los últimos cuatro seguidos. Contra ningún equipo ha ganado más partidos (también ocho vs Real Madrid).

Las ocho derrotas del Barcelona en UEFA Champions League contra el Bayern Munich son el doble de las que ha perdido contra cualquier otro rival (cuatro contra AC Milan, PSG y Chelsea).

El Bayern Munich ha ganado los cuatro partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League contra el Barcelona, con dos victorias en 1998-99 y 2021-22. El equipo español no ha perdido más de dos veces contra ningún otro rival en la fase de grupos de la competición.

El Bayern Munich ha ganado 35 de sus últimos 37 partidos en la fase de grupos de la UEFA Champions League en casa (1E 1D), con las excepciones de la derrota 3-2 vs Man City en diciembre 2013 y el empate 1-1 vs Ajax en octubre 2018.

El Barcelona ganó 5-1 en la J1 contra el Viktoria Plzen, marcando más goles en ese partido que los conseguidos en sus nueve partidos anteriores en UEFA Champions League (4). Realizó 11 disparos a puerta, la mayor cantidad de todos los equipos en la J1 junto con su rival para este partido, el Bayern Munich.

El entrenador del Bayern Munich Julian Nagelsmann ha ganado sus dos enfrentamientos previos con el Barcelona en UEFA Champions League, ganando ambos en la fase de grupos la pasada temporada. Si Nagelsmann lleva a su equipo a la victoria en este partido, sería el primer entrenador que gana sus tres primeros partidos contra el Barcelona en la competición.

Contra el Viktoria Plzen en la J1, Robert Lewandowski se convirtió en el primer jugador en marcar un hat-trick para tres clubes distintos en la UEFA Champions League (Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona). Lewandowski marcó 38 goles en 37 partidos de UEFA Champions League en el Allianz Arena con el Bayern Munich, uno de los dos casos en los que un jugador juega 15+ partidos en un estadio y promedia más de un gol por partido (también Cristiano Ronaldo en el Bernabéu, 54 goles en 49 partidos).

Leroy Sané ha estado involucrado en 13 goles en sus últimos 10 partidos de UEFA Champions League (7 goles, 6 asistencias) con el Bayern Munich. Desde el inicio de la 2020-21, Sané lidera el número de goles (10) y asistencias (6) en la Champions League para el club entre sus jugadores actuales.

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski podría convertirse en el cuarto jugador que marca con y contra el Bayern Munich en UEFA Champions League, tras Giovane Élber, Roy Makaay y Lukas Podolski. Será su primer partido en el Allianz Arena como jugador rival desde abril 2014, victoria 3-0 del Borussia Dortmund.

Thomas Müller ha marcado ocho goles en siete partidos de UEFA Champions League contra el Barcelona con el Bayern Munich, tres más de los que ha marcado contra cualquier otro rival y tres más de los que nadie ha marcado contra el Barcelona en la historia de la Champions League (Andriy Shevchenko con cinco).

PARTIDO Bayern Múnich vs. Barcelona FECHA Martes, 13 de septiembre ESTADIO Allianz Arena, Múnich HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Bayern Múnich vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones BAR Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Bayern vs. Barcelona

Bayern Múnich (1-4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas Hernández, Davies, Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala, Mazraoui; Mané.

Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Arujo, Eric García, Bale, Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembélé y Lewandowski.