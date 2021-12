Papelón histórico (3-0). No hubo milagro y, tras ser goleado por el Bayern Munich una vez más, el Barcelona jugará la Europa League. Los culés empezaron bien pero se desmoronaron después de la lesión de Jordi Alba en la primera parte. Muller, Sané y Musalia marcaron para el equipo alemán.

El Barcelona comenzó bien el partido, pero se fue diluyendo. La falta de contundencia en las áreas fue lo que penalizó en gran parte al equipo de Xavi, que tampoco consiguió cerrar bien los espacios para que sus rivales no pudieran crecerse ofensivamente. En este panorama, el Bayern Münich aprovechó los contragolpes para generar peligro, y aunque solo hicieron un gol pudieron ser más durante los segundos 45' minutos.

Así las cosas, el Barcelona cae en la fase de grupos de la Champions League 20 años después y disputará la UEFA Europa League.

Reacciones del partido

Bayern Múnich vs. Barcelona en directo

Hola amigas y amigos de Goal.com. Bienvenidos a la sexta jornada de la Champions League 2021-2022, en la que se enfrentarán el Bayern de Múnich y el Barcelona en un partido en el que los de Xavi Hernández se juegan el billete a los octavos de final de la Champions.

62' ¡GOL DE MUSIALA! Jugada de Alphonso Davies por izquierda, en la que supera a Araújo para llegar a línea de fondo, y rozando la fuera pasa atrás para que Musiala empuje la pelota y haga gol.

48' ¡Increíble lo que ha fallado Sané! Gran contragolpe del Bayern Münich, llegando con muchos jugadores y Coman dejándosela a puerta vacía para su compañero, que disparó donde se encontraba Ter Stegen.

No obstante, tras 25' el equipo de Nagelsmann comenzó a hacerse con el partido, atacando bien el espacio y aprovechando la falta de cohesión entre los futbolistas rivales. Alphonso Davies por izquierda, Leroy Sané dando continuidad al juego y Coman, Müller y Lewandowski castigando al espacio. El primer gol llegó tras una jugada en la que Müller remató de cabeza al segundo palo y puso a su equipo por delante. El segundo, un disparo lejano de Sané en el que Ter Stegen falla de manera estrepitosa. Difícil tarea para los blaugranas.Victoria momentánea del Bayern Münich sobre el Barcelona por 2-0 en el Allianz Arena.

El encuentro tuvo dos periódos muy distintos para ambos equipos. Dos momentos del primer tiempo que se vieron influenciados por el cansancio del Barcelona y la lesión de Jordi Alba, pero también por la diferencia que hay hoy en día entre ambos equipos. Los de Xavi Hernández salieron bien al terreno de juego, presionando muy arriba y buscando las bandas para atacar. Por esa vía consiguieron finalizar jugadas que supusieron peligro.

47' FINAL DEL PRIMER TIEMPO.

43' ¡GOL DE LEROY SANÉ! Segundo del Bayern Münich en un disparo lejano que se come Ter Stegen por el medio. Mala intervención del portero del Barcelona para el 2-0.



38' La primera parte del Barcelona no está siendo mala, y los de Xavi saben que tienen que asumir riesgos con una defensa adelantada. No obstante le está faltando contundencia arriba al conjunto blaugrana cuando se ha acercado a la portería de Neuer.

34' ¡GOL DE MÜLLER! Se adelanta el Bayern Münich tras una nueva jugada al espacio. Lewandowski tuvo posibilidad de centrar al segundo palo y de cabeza no perdonó el alemán.

29' Al suelo Jordi Alba, que tendrá que ser sustituido cerca de la media hora de partido. Problemas musculares para el lateral izquierdo del Barcelona. Se prepara Mingueza.

27' ¡No puede rematar Lewandowski! Comienza a hacer daño el Bayern Münich al espacio, y Müller buscó dentro del área al polaco pero Ter Stegen rozó el esférico para que no rematara a puerta vacía.

21' ¡Muy activo Dembélé! Probó suerte el francés dentro del área y el balón se marchó alto.

18' ¡Primer susto para el Barcelona! Jugada en fuera de juego, pero pudo correr el Bayern Münich al espacio y plantarse mano a mano con dos jugadores ante Ter Stegen.

21:18 horas. GOL DEL BENFICA. Ahora mismo, al Barcelona sólo le vale ganar al Bayern.

Ha pasado esto en Lisboa y al Barcelona le interesa...

10' Inicio de partido igualado y con un Barcelona que está teniendo personalidad. Orientando su juego hacia las bandas para ganar al espacio.

4' Amarilla para Busquets. Falta forzada e importante del centrocampista tras una mala entrega de Ter Stegen. Busquets se vio obligado a cometer falta sobre Lewandowski cerca del área. Balón parado peligroso.

1' EMPIEZA EL PARTIDO.



Sergio Busquets llega a 650 partidos con el Barcelona...

Coutinho vuelve al Allianz. Con el Bayern, fue protagonista e incluso marcó al Barcelona en el 8-2 de Lisboa.

XI CONFIRMADO DEL BAYERN

El equipo de la Bundesliga no se guarda nada y sale con lo mejor que tiene disponible: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Musiala, Tolisso - Sané, Müller, Coman - Lewandowski.

XI CONFIRMADO DEL BARCELONA

Xavi sale con tres centrales y con Eric en el banquillo. Juegan Ter Stegen - Araujo, Piqué, Lenglet - Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba - Dembélé, Depay.

Si el Barça gana, no importará lo que haga el equipo luso, pero si el Barcelona empata o pierde, deberá estar atento al Benfica de Jorge Jesús. Para clasificarse, el equipo de Xavi necesitará que el conjunto portugués no gane, es decir, que empate o pierda su partido.

Si el Barcelona gana, tendría que enfrentar a un equipo que haya acabado en el primer lugar de su Grupo, a excepción del Real Madrid por tratarse de otro conjunto español y del propio Bayern, ya que no pueden enfrentarse en octavos de final equipos del mismo país ni equipos que se hayan cruzado en la liguilla.

La previa de Goal del Bayern Múnich vs. Barcelona

El Bayern de Múnich ha ganado cada uno de sus últimos tres encuentros con el Barcelona en competición europea (3-2 en mayo de 2015, 8-2 en agosto de 2020 y 3-0 en septiembre de 2021), es la racha más larga de victorias de un equipo contra el Barcelona en la historia de la Copa de Europa/Champions League. El Barcelona solo ha perdido dos de sus últimos 13 partidos como visitante contra rivales alemanes en la Champions League (6V 5E) y está invicto en los tres últimos (1V 2E). Sin embargo, sus dos derrotas en esta racha se produjeron ante el Bayern de Múnich en 2012-13 y 2014-15. El Bayern de Múnich está invicto en cinco partidos cuando recibe al Barcelona en competición europea (3V 2E), y ganó los dos más recientes: 4-0 en abril de 2013 y 3-2 en mayo de 2015. Ambos partidos se disputaron en las semifinales de la UEFA Champions League. El Barcelona ha sumado solo siete puntos en sus cinco partidos en la Champions League esta temporada (2V 1E 2D). Si no logran evitar la derrota, será su segundo peor resultado en términos de puntos en una fase de grupos en la competición, solo por detrás de 1997-98 (5 – 1V 2E 3D). El Bayern de Múnich promedia cinco goles por partido en casa en la Champions League en lo que va de temporada (5-0 contra el Dynamo Kyiv y 5-2 contra el Benfica), la cifra más alta cualquier equipo. Ha marcado al menos dos o más goles en cada uno de sus últimos 11 partidos en casa en la competición, la racha más larga de un equipo desde el propio Bayern entre septiembre de 2010 y diciembre de 2012 (13). El Barcelona solo ha marcado cuatro goles en sus últimos ocho partidos de la UEFA Champions League, mientras que no ha marcado más de un tanto en un partido desde la victoria por 3-0 sobre el Ferencvárosi TC en diciembre de 2020. Su racha actual de ocho partidos marcando menos de dos goles es la más larga de su historia en la Copa de Europa/Champions League. El delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, es el máximo goleador de la UEFA Champions League de esta temporada (9 goles) y podría convertirse en el único jugador en la historia de la competición en marcar 10 o más goles en una fase de grupos de la competición en múltiples ocasiones, tras haberlo hecho anteriormente en 2019-20 (10). Cristiano Ronaldo (11 en 2015-16) y Lionel Messi (10 en 2016-17) son los únicos otros jugadores que lo han logrado una vez. Robert Lewandowski ha marcado en cada uno de sus últimos nueve partidos con el Bayern de Múnich en la Champions League, y podría convertirse en el segundo jugador en la historia de la competición en marcar en 10 seguidos, tras Cristiano Ronaldo con el Real Madrid entre junio de 2017 y abril de 2018 (una serie de 11). Memphis Depay aún no ha marcado en la Champions League con el Barcelona y solo ha intentado cinco remates en 435 minutos de juego en la competición de esta temporada. En su última campaña en ella, con el Lyon en la 2019-20, Depay marcó seis goles en 594 minutos y promedió 3,2 tiros por 90 minutos. Thomas Müller, del Bayern de Múnich, ha marcado siete goles en seis partidos contra el Barcelona en la UEFA Champions League, su cifra más alta contra un solo oponente en la competición. De hecho, los siete goles de Müller son récord de cualquier jugador contra el Barcelona en la historia de la Copa de Europa/Champions League.

¿Cuándo y dónde es el Bayern Múnich vs. Barcelona?

PARTIDO Bayern Múnich vs. Barcelona FECHA Miércoles, 8 de diciembre ESTADIO Allianz Arena, Múnich HORARIO 21.00

¿Dónde ver en directo el Bayern Múnich vs Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones (M50 O114) M. Liga de Campeones 3 (M180 O129) LaLiga TV Bar 21.00 Sudamérica Star+

ESPN HBO Max ARG: 17:00; CHI: 17:00; COL: 15:00 México HBO Max 14:00

Alineaciones probables del Bayern Múnich vs. Barcelona

El once del Bayern Múnich: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Musiala, Tolisso - Sané, Müller, Coman - Lewandowski.

El once del Barcelona: Ter Stegen, Dest, Lenglet, Piqué, Araújo, Jordi Alba, Busquets, F. De Jong, Gavi, Dembélé y Memphis.