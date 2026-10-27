Previa del Bayern contra el Magdeburg en la Copa de Alemania

DFB-Pokal - Jornada 2 28 oct 2026 - 15:45 Allianz Arena

El ganador del Balón de Oro Kane lidera al Bayern

El Bayern de Múnich recibe al Magdeburg en el Allianz Arena en la Copa de Alemania el miércoles 28 de octubre a las 15:00 EST y las 19:00 GMT. Puede que Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, no sea titular, pero sin duda estará en boca de todos.

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El Bayern recupera el liderato de la Bundesliga

Pese a la ausencia de su entrenador, Vincent Kompany, después de que se desplomara el viernes mientras presenciaba un entrenamiento, el Bayern venció al Friburgo por 3-1 en su último partido de la Bundesliga y recuperó el liderato de la clasificación. Fue un gran resultado para el Bayern, que había empatado tres de sus cuatro encuentros anteriores entre todas las competiciones. Le ha costado mantener su portería a cero: ha encajado nueve goles en sus últimos cinco partidos, aunque ha marcado 16 en ese mismo periodo.

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¿Por qué no iba a intentarlo el Magdeburg?

El Magdeburg ocupa la quinta posición de la 2. Bundesliga con 16 puntos tras nueve partidos, a solo dos del Nurnberg, segundo clasificado. Llegará lleno de confianza después de golear al Karlsruher por 6-1 en su último encuentro.

Datos clave y bajas por lesión

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz y Aleksandar Pavlovic son baja en el Bayern.

El Magdeburg ha alcanzado los octavos de final de la Copa de Alemania dos veces en las últimas tres temporadas.

En los últimos cinco partidos del Bayern entre todas las competiciones se han marcado 25 goles en total.

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Posibles onces

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Noticias de los equipos y plantillas

Los datos señalan a Vincent Kompany como entrenador del Bayern de Múnich, aunque en la práctica Danks se hará cargo del equipo tras el desplome y la hospitalización de Kompany el pasado viernes. La lista completa de bajas por lesión del Bayern, que incluye a Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic y Bara Ndiaye, no se ha actualizado oficialmente para este encuentro. Habrá más información sobre el equipo cuando se acerque el inicio del partido.

En el Magdeburg, Petrik Sander dirigirá al equipo en la eliminatoria. Por ahora no hay información concreta sobre lesiones o sanciones y se esperan novedades sobre la plantilla antes del partido.

Estado de forma

El Bayern de Múnich suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Friburgo en la Bundesliga, después de empatar 2-2 con el Arsenal en la Champions League. A principios de octubre goleó al RB Leipzig por 6-1. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 16 goles y encajó nueve, cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como cierta fragilidad defensiva.

El Magdeburg registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Goleó al Karlsruher SC por 6-1 en su encuentro más reciente de la 2. Bundesliga y anteriormente venció por 3-0 al Hannover 96 y al Kaiserslautern. Su única derrota en esa racha fue un 2-0 ante el Dynamo Dresden. En total, marcó 13 goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado dos veces según el historial disponible. El encuentro más reciente fue un partido de la Copa de Alemania disputado el 1 de noviembre de 2000, que terminó 1-1 en casa del Magdeburg. Antes de eso, en un amistoso de mayo de 2009, el Bayern ganó 3-2 a domicilio al Magdeburg. El balance del Bayern en los dos partidos registrados es de una victoria y un empate.