Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayer Leverkusen LogoGetty Images
GOAL

Traducido por

Bayer Leverkusen: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del B04 en directo por televisión y en streaming?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
Liga de Campeones
DFB-Pokal

Esta temporada, el Bayer Leverkusen compite en tres competiciones. SPOX te dice dónde ver en directo los partidos de la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB.

El Bayer Leverkusen afronta un gran desafío esta temporada, tanto a nivel nacional como internacional. Para ver todos sus partidos necesitarás suscribirte a varios proveedores.

Aquí encontrarás los canales que retransmiten los partidos del Bayer Leverkusen.

¿Quién emite los partidos del B04 en TV y streaming?

Ver al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB en directo por TV y streaming.

En la Bundesliga, Sky y DAZN se reparten los partidos: los viernes y los encuentros individuales del sábado solo están en Sky

Su streaming está disponible en WOW y en la app SkyGo.

¡Suscríbeteahoray disfruta de la Premier League, la Copa DFB y mucho más por solo 24,99 € al mes como nuevo cliente de Sky!

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Esta temporada, DAZN retransmitirá la Bundesliga en la «conferencia». Los sábados y en semanas con doble jornada, podrás ver los partidos al mismo tiempo en la «conferencia» de la Bundesliga en DAZN. Además, el canal de televisión de pago emitirá los partidos del domingo en directo y en exclusiva, por TV y en streaming. DAZN ofrecerá la Bundesliga en streaming a través de su web o de la app.

Encuentra la mejor oferta y regístrate.

Además, la Bundesliga se verá en abierto: Sat.1 emitirá encuentros clave, como la apertura de la primera y segunda vuelta, y el último viernes antes del parón invernal. Tras la compra de Sky, RTL también retransmitirá algunos duelos en abierto.

¡Regístrate ahora!

Robert AndrichGetty

En la Liga de Campeones, la mayoría de los partidos del Bayer Leverkusen se ven en directo en DAZN: 186 de 203 encuentros, tanto en señal individual como en multipantalla.

Amazon Prime Video emite un partido destacado en directo y en exclusiva cada martes.

Suscríbete a Amazon Prime Video:el partido estelar de la CL cada martes, solo en Prime Video.

Si el Bayer Leverkusen llega a la final de la Liga de Campeones esta temporada, el partido se retransmitirá en directo y completo en televisión en abierto, en ZDF.

Kasper HjulmandGetty

Sky emitirá todos los encuentros de la Copa DFB en directo, tanto en TV de pago como en streaming. Además, cada ronda incluirá algunos partidos en abierto.

ARD y ZDF se encargan de la transmisión gratuita en TV.

Bayer Leverkusen: toda la información de transmisión en un vistazo. ¿Quién emite los partidos del B04 en TV y streaming?

SPOX te ofrece los partidos seleccionados del Bayer Leverkusen en el marcador en directo. Encuentra los resultados en nuestra página de inicio.

Bayer Leverkusen: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del B04 en directo por televisión y en streaming? Ficha del club

Fundación1 de julio de 1904 
Títulos de liga1
Copas2
Títulos de la Europa League1
Jugador con más partidosRüdiger Vollborn (477 partidos)
Anuncios