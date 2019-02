Bauza: "Si Boca no quiere jugar, que le den la Supercopa y listo"

El entrenador de Rosario Central respondió ante el pedido del Xeneize de cambiar el día del partido de la Supercopa Argentina.

Edgardo Bauza se mostró molesto por el posible pedido de parte de Boca para postergar el partido frente a Rosario Central por la Supercopa Argentina. En principio, el partido debería ser el próximo 4 de abril; sin embargo, desde el club Xeneize intentarían cambiar la fecha porque se encuentran en partidos "definitorios" de Superliga y Copa Libertadores.

"Si no quieren jugar, que le den la copa a ellos y listo", comenzó el entrenador del equipo rosarino, y siguió: "No sé qué va a pasar, hablamos con los dirigentes y se van a encargar ellos. Además, el Patón definió la situaciómo como "una locura" y también amenazó con "no presentar el equipo".

"Están queriendo cambiar una fecha que ya estaba estipulada y no se pude cambiar, si tienen partido tres días antes o tres días después, nosotros también. Estas son las reglas del juego", cerró.