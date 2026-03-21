Bastoni podría perderse el Fiorentina-Inter: su participación en el Italia-Irlanda del Norte está en duda

Malas noticias para el Inter de Chivu y la selección de Gattuso. Alessandro Bastoni aún no se ha recuperado de la lesión sufrida durante el derbi contra el Milan, tras la falta sobre Adrien Rabiot, y no se encuentra bien: tras el entrenamiento y la rueda de prensa del técnico rumano se sabrá más sobre su estado, pero, según informa Sky Sport, parece que se perderá el partido fuera de casa en Florencia contra la Fiorentina, programado para mañana por la noche en el Franchi.





¿PLAYOFF EN PELIGRO? - El defensa nerazzurro ha realizado parte del entrenamiento con el grupo y la decisión final sobre su convocatoria se tomará en las próximas horas, aunque se respira pesimismo: según las condiciones actuales, es poco probable que participe en el partido de mañana. Una noticia que, de confirmarse, afectaría directamente también a la selección italiana de Gennaro Gattuso, que en menos de una semana deberá disputar la repesca del Mundial y podría tener que prescindir del defensa del Inter, de cara ala semifinal prevista para el jueves por la noche contra Irlanda del Norte.





ÚLTIMAS NOTICIAS DEL INTER - Aparte de Bastoni, Chivu ya tendrá que prescindir con toda seguridad de Lautaro Martínez y Mkhitaryan. El armenio se ha quedado fuera por una lesión en el muslo, mientras que el capitán argentino aún no ha entrenado con el grupo; a pesar de ello, podría viajar con el equipo a la Toscana.