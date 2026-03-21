Malas noticias para el Inter de Chivu y la selección de Gattuso. Alessandro Bastoni aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió durante el derbi contra el Milan, tras la falta sobre Adrien Rabiot, y no se encuentra bien: tras el entrenamiento y la rueda de prensa del técnico rumano, ya es oficialsu baja para el partido a domicilio en Florencia contra la Fiorentina, previsto para mañana por la noche en el Franchi.





¿PLAYOFF EN PELIGRO? - El defensa nerazzurro ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, pero, a pesar de ello, no viajará a Florencia con el equipo. Una noticia que afecta directamente tambiéna la selección italiana de Gennaro Gattuso, que en menos de una semana deberá disputar la repesca del Mundial y podría tener que prescindir del defensa del Inter, de cara ala semifinal prevista para el jueves por la noche contra Irlanda del Norte: Bastoni partirá, no obstante, hacia la concentración de Coverciano.





ÚLTIMAS NOTICIAS DEL INTER - Aparte de Bastoni, Chivu ya tendrá que prescindir con toda seguridad de Lautaro Martínez y Mkhitaryan. El armenio se ha quedado fuera por una lesión en el muslo, mientras que el capitán argentino aún no ha entrenado con el grupo: a pesar de ello, podría viajar con el equipo a la Toscana.