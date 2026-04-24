Danny Koevermans, exinternacional holandés, arbitra hoy partidos amateurs y pide más respeto para los colegiados, en un episodio de VERSUZ junto al Servicio de Instituciones Penitenciarias.

Tras colgar las botas, jugó como defensa central en el primer equipo de su club amateur. Con el paso de los años y al competir en categorías inferiores, decidió cambiar las botas por el silbato.

«Siempre estaba en el banquillo despotricando contra los árbitros. A mis hijos les sacaba de quicio y me decían: “¿Por qué no lo haces tú mismo?”. Y yo pensé: “¿Por qué no, en realidad?”».

En el programa le preguntan por su estilo: «¿Eres de los que pitan rápido o prefieres dejar correr el juego como Bas Nijhuis?», bromea el invitado Bart D’Hanis.

«Con esa pregunta, en realidad estás menospreciando a Nijhuis. Ya lo estás poniendo en muy mal lugar, cuando es uno de los mejores árbitros de los Países Bajos».

«Además, ha ajustado ese estilo. Esta temporada lo estaba haciendo muy bien. La KNVB le designó el Ajax-Feyenoord, pero desgraciadamente sufrió una lesión grave», concluye Koevermans.













«Es cierto, deja pasar mucho. Soy una versión ligera de Nijhuis», concluye Koevermans, quien luego incluirá a Nijhuis en su lista de los cinco mejores árbitros de la historia de la Eredivisie.

En la mesa también está Ricardo, funcionario de prisiones del DJI. A veces debe actuar como árbitro en su trabajo: «Intento mostrar a los reclusos la otra cara de la moneda. Quiero que salgan mejores personas de lo que entraron. Si lo consigo, me llena de satisfacción», concluye.

Como un árbitro, velas por el cumplimiento de las normas y mantienes la cabeza fría. ¿Te identificas? Entonces, trabajar como funcionario de prisiones puede ser lo tuyo. Descubre más en werkenbijdji.nl.