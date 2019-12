Bartomeu, presidente del Barcelona, sobre Messi: "Me gustaría hacerle un contrato de anualidad"

Josep María Bartomeu concedió una entrevista al medio italiano La Repubblica para repasar la actualidad de algunos grandes nombres a pocas horas del duelo entre Inter y Barça.

Uno de esos grandes nombres propios es el de Leo Messi con el que el presidente del Barça tiene un plan para acometer su renovación.

“ Antes de concluir mi mandato, me gustaría hacerle un contrato de anualidad como ya lo hemos hecho con Iniesta. Se ha ganado el derecho de decidir cuándo decir que es suficiente. La única esperanza que tienen los fanáticos italianos, británicos y de otros países de verlo de cerca es esperar a que el Barça visite sus estadios”.

En estas fechas donde se empieza a hablar de fichajes, dos de los grandes nombres propios son los de Rakitic y Vidal, dos jugadores culés que podrían salir en el mercado de invierno. Sobre ellos el dirigente se explica.

" No se espera ningún movimiento en enero. Tenemos un equipo equilibrado: no nos falta nada, pero ni siquiera podemos permitirnos perder a alguien”.

Va más allá en el caso de Arturo Vidal y su petición de jugar más minutos o en caso contrario, pueda salir.

Al ser preguntado por el presunto interés culé sobre Lautaro Martínez y si el no fichaje de Neymar puede abrir las puertas al argentino, Bartomeu esquiva la pregunta.

"Es una pregunta con trampa. Lo que puedo decir es que el Inter está jugando muy bien y no es el único que me ha impresionado. No es casualidad que estén arriba”.