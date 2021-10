Bartomeu, a la juez: "No participé en las cuentas ni di ninguna orden"

'Goal' ha tenido acceso a la declaración ante la juez del expresidente del Barcelona y de su mano derecha, Jaume Masferrer, en el caso de las redes

Josep Maria Bartomeu no sabía nada. Por lo menos, eso es lo que explicó en repetidas ocasiones el expresidente del Barcelona este lunes ante la juez Alejandra Gil, que instruye el caso 'Barçagate' y la rama perteneciente a la querella por injurias y calumnias interpuesta por el empresario Jaume Roures, a raíz de varias cuentas de Twitter y Facebook dedicadas exclusivamente a emitir mensajes críticos y ofensivos contra su persona. "No tenía ningún conocimiento del contenido de estas cuentas. Ni siquiera participé en ninguna de esas cuentas ni di ninguna orden ni ninguna instrucción para nada", argumentó Bartomeu tras la primera pregunta de la magistrada.

Su declaración no duró más de 10 minutos, pero el expresidente del club fue claro en ese tiempo. "No conozco a nadie que haya hecho esto. Quién lo haya hecho, no sé quiénes son", reiteró Bartomeu, que reconoció que dichas cuentas "formaban parte del monitoreo", pero que rápidamente se desmarcó de todo lo relacionado con los mensajes emitidos en las redes sociales, incluso de los informes que recibía en su propio correo electrónico: "Se reciben muchos e-mails diarios, muchas cartas. Centenares. Hay una secretaria y un equipo de protocolo que atienden los correos y las cartas que se reciben. Si hay alguna que tiene un interés más allá del club, que es algo que hay que representar o acudir, los miembros de la junta acuden".

Desde 2017, el Barça tenía contratado al conglomerado de empresas NiceStream, que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos. Sin embargo, la declaración del lunes correpondió únicamente a la querella interpuesta por Jaume Roures. Es decir, a Bartomeu únicamente se le preguntó por las cuentas dedicadas al empresario. No se entró en el detalle de la contratación, ni del fraccionamiento, ni tampoco de los mensajes emitidos contra otras personas del entorno blaugrana.

Eso sí, Bartomeu habló de su relación con el propietario de NiceStream, el señor Carlos Ibáñez, también investigado en la causa general, y de los motivos de la contratación del servicio:

"Lo conocí en octubre del 2017 porque, en aquel momento, debido a diferentes situaciones, el caso Neymar en agosto de 2016 o todo el caso del Procés, con las detenciones, decidí que necesitaba tener información de las redes. Tenía, por supuesto, la información de lo que ocurría en los medios tradicionales, en radio, prensa y televisión. De hecho, el club subcontrataba empresas que hacían el vaciado y resumen de prensa tradicional, pero en las redes sociales no sabíamos lo que pasaba. A raíz de preguntar a algunas personas, el señor Jaime Malet me presentó a NiceStream, al señor Ibáñez. Vino un día a mi despacho, nos reunimos con el señor Grau, el señor Masferrer y yo. Me hizo la presentación de su empresa, de sus servicios, y como era lo que yo buscaba decidí contratarle. Fue la primera y la última vez que vi al señor Ibáñez. A partir de aquel momento los ejecutivos del club se encargaron de los contratos y al señor Ibáñez no le he visto nunca más ni he tenido contacto con él, ni por teléfono ni por e-mail".

Masferrer: "¿Si me parece injurioso? Francamente, creo que no"

Jaume Masferrer fue la mano derecha de Bartomeu en el Barça desde que el expresidente ganó las elecciones en 2015. Primero, como asesor externo; luego, a partir de 2018, como jefe del gabinete de presidencia. Pero en 2017, Masferrer ya ejecutó la orden de Bartomeu de contratar y hacer seguimiento de los servicios de NiceStream. El ayudante del expresidente admitió conocer la cuenta de Facebook 'Jaume un Film de Terror' "porque se nos reportaba en unos informes residuales el comportamiento y evolución de esa cuenta", aunque negó tener conocimiento de la existencia de los perfiles de Twitter que emitían mensajes críticos con Jaume Roures hasta la lectura de la querella interpuesta por el empresario. Es más, concretó que "en el redactado de los contratos no figuraba la creación de ningún canal" y que "esto ni siquiera, hasta donde yo sé, supuso un coste para el club. El coste de los servicios era para hacer todo el resto de informes, que eran de una dimensión enorme. Era un servicio muy lateral y muy poco profundo".

Masferrer también negó conocer quién estaba detrás de las cuentas: "Se me comunica que existe y que es una suerte de hemeroteca de noticias que se publican alrededor de Jaume Roures y por extensión de su compañía Mediapro, pero no se me comunica que la han creado ellos". Sin embargo, el exjefe del gabinete de presidencia leía los informes en los que se reportaban esos perfiles y analizaba su evolución. "Eran informes muy reducidos, de cinco a siete páginas. Pero eran muy residuales en función de todo lo que se hacía. Se presentaban en alguna reunión presencial. De esos informes yo miraba la evolución de esos canales, las métricas que daban, el número de seguidores, el número de retuits".

Preguntado por los motivos que llevaron al Barcelona a interesarse por esas cuentas en las redes sociales, Masferrer explicó la relación entre la junta directiva del club y el mismo Jaume Roures:

"Es verdad que es el único canal que tiene nombre y apellidos, pero probablemente Jaume Roures sea una de las personas más relevantes para entender el ecosistema del Barça. A través de su compañía Mediapro había trabajado para el club y dejó de trabajar para el club durante la presidencia del señor Bartomeu. Es una persona que ha tenido una relación de hostilidad, beligerante, tensa no solamente con la junta de Bartomeu sino también con la presidida por Sandro Rosell. Es una persona, él y su compañía, que tienen interpuesta alguna querella contra el club y algún proceso de impago todavía vigente. Es una persona que tiene fácil acceso a los medios de comunicación, que tiene una opinión crítica durante todo ese tiempo contra la institución e incluso es propietaria de un medio de comunicación. En vista a todo este escenario y teniendo en cuenta que Jaume Roures había hecho una oferta por los ‘Naming Rights’, cuando se nos propuso reportarnos estas noticias nos pareció de muchísimo interés".

Su abogada, Olga Tubau, también le preguntó por el lenguaje utilizado en los mensajes emitidos en las redes y su consideración de difamatorios o injuriosos hacia Jaume Roures. Esto respondió Masferrer:

"Es evidente que el tono de los mensajes es crítico. Las noticias que aparecen son críticas hacia la gestión que pueda tener el señor Roures. Si tiene un proceso judicial, o si su empresa es declarada culpable en Estados Unidos, o si tiene problemas sindicales con sus trabajadores, o si tiene problemas de impago con la televisión francesa. Es evidente que son noticias críticas. Es evidente también, y no voy a negarlo, que se utiliza un tono o un lenguaje sarcástico o con cierto sentido del humor, no lo sé. En las redes, este lenguaje existe en el mejor de los casos. Lamentablemente, en las redes se utilizan mensajes que incitan a la violencia, sexistas, xenófobos o que comportan comportamientos delictivos. Yo mismo estoy sufriendo un ataque tremendo en las redes día sí día también desde que salió todo esto. ¿Si me parece injurioso? Francamente, creo que no. Por lo que yo he podido ver, no me parece que esté fuera de tono por el lenguaje que se acostumbra a utilizar en las redes. Si usted me pregunta si lo autorizaría, mientras fuera a este nivel, no hay ningún comportamiento fuera de lugar".