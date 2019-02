Bartomeu no descarta fichar a Isco: "En ese caso hablaríamos con el Real Madrid"

El presidente del Barcelona asegura que si los técnicos del equipo le quieren y el jugador quiere irse, negociarían con los blancos

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, fue el protagonista del programa 'El Partidazo' de la Cadena Cope, donde ofreció una completa entrevista en la que habló, entre otras cosas, del Clásico ante el Real Madrid o de la posibilidad de que Isco Alarcón fiche por el conjunto blaugrana.

El centrocampista blanco está viviendo una temporada extraña en la que no está disputando los minutos que esperaba, una situación que le podría llevar a cambiar de aires el próximo verano, ¿pero al Barcelona?

"Si nuestros técnicos nos pidiesen un jugador y se quiere ir del Real Madrid, por supuesto que le ficharíamos, pero no ha pasado desde que estoy aquí. No hay pactos de no agresión, cada uno intenta que su equipo sea el más competitivo. ¿Isco? Hablaríamos con el Real Madrid", señaló Bartomeu.

Metido ya en Clásico de Copa del Rey ante el Real Madrid, el presidente blaugrana fue claro al respecto de la situación de Messi: si al final juega es porque está al cien por cien: "No sé si Messi jugará y tampoco lo preguntaré. Valverde tiene la libertad para hacer lo que crea que sea mejor para el equipo. Si juega es que está al cien por cien, es una máxima del club y del equipo".

Además anunció que quiere renovar el contrato del astro argentino, que finaliza el próximo año 2021: "Habrá renovación de Messi. Acaba contrato en 2021 y tal como está jugando tenemos Messi para muchos años más. Cuando él crea que es conveniente lo haremos", afirmó.

Asimismo también habló sobre los rumores que dicen que Neymar pidió volver al Barcelona, algo que Bartomeu quiso negar: "Neymar nunca me ha dicho que quiera volver al Barcelona desde que se fue. Ni él ni su padre. Nunca me han llamado".