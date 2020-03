Bartomeu: “Los capitanes vieron bien la rebaja salarial desde el minuto 1”

"Quería que fuera algo acordado y no impuesto aunque lo podía hacer por ley pero queríamos llegar a un acuerdo", dijo el presidente del Barcelona.

El presidente del FC , Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este lunes que los jugadores los capitanes del primer equipo azugrana "vieron bien la rebaja salarial desde el minuto 1”. Cabe recordar que, más temprano, Lionel Messi confirmaba a través de sus redes sociales que la plantilla del cuadro catalán se rebajaría el sueldo para paliar los efectos terribles de la pandemia del coronavirus. Messi ha explicado que tanto él como sus compañeros harían un esfuerzo importante para frenar las pérdidas del club, que ya ha anunciado que llevará a cabo un ERTE (expediente de regulación de empleo temporal) y apoyarían para mantener la viabilidad de la nave azulgrana.

ASÍ CONFIRMABA MESSI LA REDUCCIÓN SALARIAL

En ese sentido, Bartomeu habló en una entrevista concedida a Mundo Deportivo y, consultado acerca de si estaba contento con el acuerdo alcanzado con los futbolistas, contestó: "Desde el primer momento y quería que fuera algo acordado y no impuesto aunque lo podía hacer por ley pero queríamos llegar a un acuerdo porque es lo mejor para el Barça y demuestran su compromiso. Se ha conseguido como yo quería y no de forma impuesta. Hemos preferido esperar para hablarlo con ellos y que no fuera nada impuesto. Ha habido predisposición desde el primer día, desde el minuto 1.

Más equipos

Cuestionado acerca de cuándo hablaron por primera vez con los capitanes, Bartomeu dijo que "el viernes 20, con Òscar Grau, hicimos una videoconferencia con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto y les dijimos que queríamos que se redujeran el salario fijo, no el variable, mientras durara el Estado de Alerta y dijeron sí desde el primer momento, que lo veían bien. Han pasado diez días hasta el acuerdo final pero desde el primer día había un sí. De no haberlo, habría ido yo directo optando por un ERTE. Pero ahora no hay ERTE sino un acuerdo privado con ellos".

"Con todos hay un acuerdo pero hacemos un ERTE con los otros equipos porque los salarios con más bajos que en fútbol y basket y tener algo del paro les ayudará. Me gustaría darle las gracias a técnicos y staff de los equipos profesionales, el esfuerzo enorme que están haciendo al bajarse este 70%", aclaró el máximo directivo blaugrana. Además, confirmó que la reducción es del 70% "porque no están parados, están entrenando, haciendo cosas, preparación física".

Bartomeu confirmó que la reducción del 70% del salario asciende, "en cifras redondas, al mes son unos 14 millones del salario neto del primer equipo y del resto de equipos son dos millones porque solo es sobre el salario base y no sobre los variables. En total, 16 millones de rebaja al mes. Si el Estado de Alerta dura un mes, será una rebaja del 5,75% del salario anual. Si dura 45 días, será un 8,6% y si dura dos meses, que creemos que no, un 11,5%. Es un acuerdo flexible condicionado al número de días".

"Al final han aceptado lo que propusimos el primer día. Aquí hay muchos factores y los capitanes debían hablar con el resto de jugadores del equipo. No es fácil hacerlo sin verse", contestó cuando le preguntaron por qué habían tardado 10 días en llegar a un acuerdo.

Sobre el impacto que genera el coronavirus en las arcas del club, afirmó: "No tenemos venta de entradas, derechos de TV, hospitality, las tiendas, el Museu, les Escoles. Hay una disminución muy grande de ingresos e intentamos compensarlo con la rebaja de salarios de deportistas y empleados, incluidos todos los ejecutivos, y otras acciones reduciendo gastos y proyectos que se pueden retrasar".

"Evidentemente no se conseguirá llegar a los 1.050 millones de ingresos pero hasta febrero estábamos en línea de récord muy por encima de los previstos. Esto se ha parado y no podemos ingresar de muchas partidas como he dicho antes. Hay quien dice que ahora debemos tomar estas medidas porque la situación económica del club es muy mala y eso no es verdad. La bajada de ingresos afecta a todos los clubs y todas las empresas salvo las farmacias y los que aún pueden operar. Y tenemos ejemplos en el fútbol, con el Bayern y la o el haciendo reducciones muy importantes. No es un tema desesperado sino que tratan de adaptarse a las nuevas condiciones", avisó.

Y preguntado acerca de si quedará muy dañada la economía del Barcelona, el presidente respondió: "Como las de todos los clubs, pero seguiremos siendo los que más cobramos y por eso podemos somos los que más pagamos a nuestros jugadores. Podemos hacerlo porque somos los que más ingresamos. Es verdad que al ingresar tanto nos afecta más rápidamente. Los grandes clubs son los que más sufren porque no dependemos solo de ticketing y derechos de TV sino también del negocio comercial en torno al club, con las tiendas y museos. Pero cuando pase esta pandemia nos permitirá recuperarnos antes para poner la maquinaria otra vez en marcha".

Además, Bartomeu dijo que los ejecutivos del club también se han bajado el sueldo. "Sí, claro. También. Es lo que se está negociando. Los directores, ejecutivos y empleados entran en el ERTE", aseveró.

Por otro lado, Bartomeu negó que el coronavirus cambiara el calendario electoral: "No, es imposible. Lo haremos cuando toca. Al final del mandato. No cambia nada. Imposible".