Bartomeu: "Lo primero es la salud pero hay una pérdida de 6 millones de euros"

El presidente del Barcelona recuerda que "vivimos una situación excepcional" y se pone al servicio de las autoridades sanitarias ante el coronavirus.

Josep Maria Bartomeu tomó parte de un coloquio en el Foro Capital que organizaba el Círculo Ecuestre y se refirió al hecho de jugar ante el Napoli sin público en el Camp Nou como medida preventiva ante el coronavirus. “Lo primero es la salud y queremos colaborar con las autoridades sanitarias" expresó el presidente del Barcelona para admitir que "hay una pérdida económica no sólo para el club sino para cualquiera que tenga que jugar a puerta cerrada".

El coronavirus ya afecta a LaLiga: se jugará a puerta cerrada los próximos 15 días

El actual máximo mandatario azulgrana aseguró que "en el caso del Barcelona la pérdida puede estar alrededor de los 6 millones de euros" si bien volvió a señalar que "eso no es lo importante”. En este aspecto, Bartomeu reveló que en la reunión con las autoridades de esta mañana "ha habido una recomendación muy firme de jugar el partido puerta cerrada" y recordó que "estamos viviendo una situación excepcional".

En lo deportivo Bartomeu se ha mostrado convencido de que el partido ante el no corre ningún peligro a pesar de que deba disputarse sin público, aunque las restricciones aéreas que se han impuesto durante el martes pueden dificultar el desplazamiento del equipo italiano. “Seguro que el Napoli llegará a Barcelona, todavía quedan unos días" explicó el presidente azulgrana, quien también apuntó que "la cancelación de vuelos ha sido noticia la decisión de que los partidos se juegan a puerta cerrada“.

Por otra parte, repasó otras cuestiones de actualidad para referirse al posible interés por Neymar Da Silva, del que comentó que "nunca se sabe con Neymar, pero no hay nada previsto". No obstante, también recordó que "esperamos sentencias" en referencia a las tres demandas que el brasileño tiene interpuestas contra el club. Además, insistió en que "no tenemos previsto adelantar elecciones" y en que "nadie ha encargado que se vaya en contra de nadie en las redes sociales".