Barrios se despidió de Boca entre el deseo del regreso y ¿críticas a la dirigencia?

El colombiano aseguró que espera regresar a algún día al Xeneize, pero no se olvidó de sus detractores: "Estaban esperando que me equivoque".

Llegó el final: Wilmar Barrios, uno de los pocos íconos que tenía la hinchada de Boca dentro del plantel actual, pegó el portazo y se irá a jugar al fútbol ruso. Pero mientras Zenit lo espera, el volante cafetero aprovechó para despedirse de la gente y empezar a palpitar un posible regreso. Aunque, eso sí, no se olvidó de tirarle un palito a sus detractores.

"Siempre he tenido una línea desde que llegué. Respeté a cada una de las personas que me han cuestionado. Se han dicho muchas cosas de mi y yo di le di el pie a aquellas que estaban esperando que de un paso en falso", disparó el colombiano, haciendo referencia a su expulsión en la final ante River. ¿Mensaje para la dirigencia? "Por uno o dos partidos que no salieron las cosas como yo quería, no se borran las cosas que hice en dos años y medio", agregó.

Le digo a la gente al hincha que me apoyó y creyó en mi, que me dio un aplauso en momentos de dificultad, muchas gracias, agradecido por el cariño. Los llevo en mi corazón. Me voy de la mejor manera. Esperemos que se pueda dar un regreso", deseó. Y cerró con otro dardo: "Agradecer a toda esa gente también que esperaba un paso en falso. Me hacían sentir importante".