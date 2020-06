Barrantes anhela por una convocatoria al seleccionado de Costa Rica

Una de las figuras del Saprissa campeón del Clausura señaló que desde que regresó al país "merecía estar en una convocatoria".

Michael Barrantes, a los 37 años, quiere revivir esa maravillosa etapa con la Selección de que disfrutó en 2014 con la participación hasta cuartos de final. Sin embargo, no volvió a tener chances y ahora espera por su convocatoria luego de alzarse con el título en Saprissa.

“No estoy pidiendo selección, nunca lo he pedido de boca, creo que no es de ahora, pero he pedido selección desde hace dos o tres años desde que volví al país”, declaró el jugador ante Encuentro Deportivo.

Barrantes sobresalió en la revancha de la final nacional al jugar el encuentro con el dedo dislocado, tras pelear el balón con su oponente, aunque en toda la campaña se destacó por ser uno de los puntos altos de los morados que lograron el campeonato número 35 de su historia.

Por eso, el mediocentro destacó que, sin importar su edad, "nunca puede cerrar la puerta de la selección, no es cosa más lindo que representar al país. Hay jóvenes con mucha gana, pero yo nunca voy a cerrar la posibilidad. Tengo una espinita con eso, pues desde que volví al país, merecía estar en una convocatoria”.