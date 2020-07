Baresi se rinde a Sergio Ramos en Goal: "Es uno de los mejores, Van Dijk va después"

El legendario zaguero del Milan destaca "el palmarés y la extraordinaria carrera" del camero, "que sigue siendo importante en el Real Madrid".

Franco Baresi ha sido uno de los mejores defensas de la historia. Capitán y líder del Milan que lo ganó todo a finales de los ochenta e inicios de los noventa, fue un central a la vieja usanza, todo personalidad, colocación y anticipación, cuyo sentido del colectivo revolucionó para siempre la forma de defender. Su opinión, pues, toma especial relevancia cuando habla de los zagueros que más le han impresionado. Y Baresi no duda en declaraciones a Goal.

"Pensando en defensores no es fácil elegir a uno, creo que durante muchos años Sergio Ramos ha sido uno de los mejores por su palmarés y por su extraordinaria carrera" reconoce para destacar cómo el camero "sigue siendo un jugador importante para el a pesar de que ya no es tan joven", no en vano es su capitán y su más firme referente desde que Cristiano Ronaldo abandonó el Santiago Bernabéu.

Van Dijk, el único a la altura de Ramos

Ramos, de todas formas, no es el único defensa que llama la atención de Baresi ya que también tiene palabras de elogio hacia Virgil Van Dijk. "Después de Ramos está Van Dijk" explica el legendario dorsal seis del Milan. Para él "es una figura muy importante para el por su calibre, su personalidad y por la confianza que transmite al equipo después de tantos años".