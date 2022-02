El FC Barcelona recibe este jueves al Nápoles de la Serie A. Un partidazo que ofrece la Europa League, con españoles e italianos buscando los octavos de final del segundo torneo continental en importancia.

TODOS LOS DETALLES DEL FC BARCELONA VS. NAPOLES DE EUROPA LEAGUE

Reacciones

Todas las reacciones cuando acabe el partido...

Minuto a minuto

¡Hola amigos de Goal! Bienvenidos de nuevo a la Europa League, la realidad que le toca vivir al Barcelona tras quedar eliminado de la Champions League.

18:24 horas | El Espanyol ya no perdonó los errores tácticos en defensa ni la poca contundencia en el área rival que tuvo el Barcelona en Cornellà-El Prat, algo que el equipo azulgrana deberá mejorar de manera urgente si no quiere sufrir en una competición de eliminación directa y con la vuelta en un Estadio Diego Armando Maradona en el que ya empató hace dos temporadas. Y eso que el Nápoles no era un equipo tan sólido como el actual y que en el Barça jugaba un tal Leo Messi.

18:19 horas | ¿Jugará Osimhen? Fue anunciado como titular, pero igual se cae del once.

👉 Osimhen no está al 100%, arrastra una sobrecarga en la rodilla. Por eso ha saltado a calentar en solitario, antes que sus compañeros, para probarse. Es el gran peligro del Nápoles. @carrusel pic.twitter.com/tYANHFXKyI — Adrià Albets (@AdriaAlbets) February 17, 2022

18:18 horas | No es un partido cualquiera. Por el ambiente que se ha respirado en los últimos días en la capital catalana, parece que el Barcelona tenga que disputar este jueves la Copa Catalunya contra la Rapitenca, pero el rival de esta tarde en el Camp Nou es el Nápoles y el título en juego es la Europa League. "Nos gustaría estar en la Champions, no nos engañemos, pero la Europa League no tiene un nivel de tercera, es una gran competición", insistió varias veces Xavi Hernández en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Y es que el Barça no se puede confiar. Además de tener un título europeo en juego, el rival del conjunto azulgrana es el Nápoles, uno de los equipos que está más en forma del continente.

El FC Barcelona vuelve a disputar un encuentro de Europa League 18 años después #UEL #BarçaNapoli



Fue en 2004 frente al Celtic de Glasgow, en un partido que acabó con la eliminación del conjunto azulgrana tras la derrota por la mínima en Escocia https://t.co/IPkxuUUeHX pic.twitter.com/2pVlQJ3E2C — RTVE Deportes (@deportes_rtve) February 17, 2022

17:50 horas | Por su lado, el Napoli de Luciano Spalletti afronta el choque sin varias piezas importantes. Matteo Politano y Stanislav Lobotka se lesionaron el fin de semana, ante el Inter de Milán. Eljif Elmas y Zambo Anguissa, respectivamente, ocupan sus puestos en el once de un Napoli que está liderado desde el centro del campo por el español Fabián Ruiz.

17:42 horas | De cara al choque, Xavi Hernández tiene bajas importantes. No está Dani Alves, que no fue inscrito. Tampoco Ronald Araújo, que se lesionó del sóleo en el derbi ante el Espanyol y no ha llegado. Por su parte, Memphis Depay, que ultima su recuperación, no llega al choque. Igual que el resto de lesionados, como los Sergi Roberto, Clement Lenglet y compañía.



17:40 horas | Alineación confirmada del Nápoles, con Osimhen en el XI: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rranhami, Juan Jesus, Rabian Ruiz, Zambo Anguissa, Insigne, Elmas, Zielinski y Osimhen.

17:30 horas | Alineación confirmada del Barcelona, con el debut como titular de Aubameyang: Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Nico González, Pedri, Adama Traoré, Ferran Torres y Aubameyang.

La previa de Goal del Barcelona vs. Nápoles, de Europa League

En el único encuentro anterior entre Barcelona y Napoli en una gran competición europea, el Barcelona eliminó a los italianos en la fase de octavos de final de la UEFA Champions League en 2019-20. El partido de ida terminó 1-1 en Nápoles antes de que el Barcelona ganara el partido de vuelta 3-1 en el Camp Nou. Excluyendo los clasificatorios, la Supercopa y el Mundial de Clubes, cada uno de los últimos 191 partidos del Barcelona en competición europea ha sido en la Champions League, siendo este su primer partido en la competición secundaria europea desde 2003-04, cuando fue eliminado por el Celtic en los octavos de final de la Copa de la UEFA. El entrenador del Barcelona, ​​Xavi, fue titular en ambos encuentros. El Barcelona ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en casa en grandes competiciones europeas (1V 1E), tantas derrotas como en sus 74 partidos anteriores (59V 12E, sin incluir clasificatorios). Perdió su último partido en casa en una eliminatoria de dichas competiciones en febrero de 2021 contra el Paris Saint-Germain, y podría perder dos encuentros consecutivos de eliminatorias en casa a este nivel por primera vez desde 2002 y 2003 contra el Real Madrid y la Juventus. El Nápoles ha perdido cada uno de sus últimos cuatro partidos fuera de casa en las eliminatorias de las principales competiciones europeas, y una de esas derrotas fue contra el Barcelona en la UEFA Champions League en 2019-20. Victor Osimhen, del Nápoles, ha marcado cuatro goles en solo 168 minutos en la Europa League esta temporada, anotando en cada uno de sus últimos tres partidos en la competición a pesar de no ser titular en dos de ellos. Promedia un gol cada 42 minutos, el mejor ratio de cualquier jugador que haya marcado al menos dos goles en la competición esta temporada.

RTIDO Barcelona vs. Nápoles FECHA Jueves, 17 de febrero ESTADIO Camp Nou HORARIO 18:45

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Nápoles?

ZONA CANAL HORARIO España M+ Liga de Campeones UHD (M441 O115) El artículo sigue a continuación M+ Liga de Campeones (M50 O114) 18:45 Sudamérica ESPN



Star+ ARG: 14:45, CHI: 14:45, COL: 12:45 México SKY Sports (11:45)

Alineaciones del Barcelona vs. Nápoles

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Nico González, Pedri, Adama Traoré, Ferran Torres y Aubameyang.

Nápoles (1-4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rranhami, Juan Jesus, Rabian Ruiz, Zambo Anguissa, Insigne, Elmas, Zielinski y Osimhen.