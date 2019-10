Barcelona, un presupuesto billonario que no permite (de momento) ir a por Neymar

La Asamblea de Compromisarios da validez a un presupuesto de 1.047 millones de euros pero sigue sin poder afrontar el fichaje del brasileño.

No hubo sorpresas en la Asamblea de Compromisarios del y los 724 socios que acudieron a la cita aprobaron con gran unanimidad los balances que presentaron el CEO, Òscar Grau, y el tesorero, Enrique Tombas, que cierran la temporada 2018-2019 con unos ingresos récord de 990 millones de euros, 30 más de los presupuestados hace un año, y un beneficio neto de 5 millones de euros. De esta forma, fueron 532 votos a favor del cierre, 90 en contra y 45 votos en blanco los que dieron luz verde a la gestión económica de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva.

🔊 Òscar Grau: “Amb aquest pressupost, demostrem, una vegada més, la nostra solidesa econòmica”



Tampoco hubo mayores problemas a la hora de dar por bueno el histórico presupuesto de 1.047 millones de euros para la temporada 2019-2020, una cifra que supone rebasar por primera vez el billón de euros en la previsión de ingresos. Así, en esta ocasión fueron 574 los votos a favor y 60 los que se mostraron en contra, además de otros 40 votos en blanco. Con esta decisión el Barcelona se confirma como el primer club de fútbol del mundo en superar el billón de euros de presupuesto.

Sin embargo, ello no significa que el Barcelona esté en disposición de fichar a Neymar Da Silva, el gran objetivo del pasado verano y un importante escollo para la tesorería, que en ningún caso puede permitirse el regreso del brasileño ni en lo que respecta a su salario ni en lo que refiere al coste del traspaso, pues es bien sabido que el no rebaja sus pretensiones de los 220 millones de euros mientras que el club apenas logró 5 de beneficio aun ingresando 960 en la pasada temporada. En otras palabras, si el Barcelona quiere a Neymar el próximo verano deberá desprenderse de alguna de sus figuras. Todos no caben.