Barcelona: Cuatro renovaciones y un presunto sobrecoste de 311 millones

Las aguas bajan muy revueltas por Barcelona. Tras la activación de las famosas 'palancas' económicas y la catarata de fichajes, que aún no han podido ser inscritos, ahora ha surgido un nuevo episodio dentro de un verano que no está teniendo tregua en las oficinas del club. Se trata de las renovaciones que la anterior junta directiva llevó a cabo en octubre de 2020, por la junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu. Se renovó a Gerard Piqué hasta 2024, a Marc André Ter Stegen hasta 2025 y a Clement Lenglet y Frenkie De Jong hasta el 30 de junio de 2026. Siete días después de cerrar esas renovaciones, el ex presidente Bartomeu presentó su dimisión y dejó el cargo. Ahora el club estudia emprender acciones legales contra aquellas renovaciones, porque entiende que se han dañado los intereses del club y por ende, de los socios.

Dos versiones opuestas: Bartomeu vs. Laporta

¿Qué está pasando ahora? Pues que esas cuatro renovaciones, que en un principio eran para tratar de ahorrar unos 16 millones de euros al Barça, han acabado, según la junta directiva actual, suponiendo un sobrecoste salarial para el club de nada más y nada menos que 311 millones de euros. Un tremendo agujero para las arcas del club a largo plazo. Fuentes del club trasladan a GOAL que hace meses que el club mantiene contactos con los citados jugadores, para explicarles que esas renovaciones no sólo gravan al club, sino que tras haber consultado a sus servicios jurídicos, podrían existir indicios de presunta criminalidad en las operaciones, con lo que esos contratos podrían ser ilegales. De hecho, el club estudia emprender acciones legales y ha avisado a esos jugadores y sus agentes, entre ellos a Frenkie De Jong, de que la solución pasaría por renunciar a las condiciones económicas que pactaron en esos contratos con Bartomeu y vuelvan a tener los contratos anteriores.

Cuatro renovaciones y un sobrecoste de... 311 millones

Según la junta directiva anterior, esas renovaciones supusieron un ahorro salarial de entre 16 y 18 millones de euros y fueron correctas, porque pasaron los filtros del club y además, fueron visadas y validadas por LaLiga. La versión de la junta de Laporta es radicalmente contraria. Aseguran que esas renovaciones han sido lesivas para el club y se plantean acudir a los tribunales, porque entienden que podría haber un delito de administración desleal, ya que estiman un sobrecoste salarial de 311 millones de euros a largo plazo. La anterior junta se defiende de las acusaciones y la actual quiere que estos contratos queden sin efecto y vuelvan a las condiciones en las que estaban antes de firmar estas renovaciones.

Piqué accede a rebajarse el contrato

En un principio, los jugadores son reacios a esta petición del Barça, con la excepción de Piqué, que ya ha comunicado al Barça que renegociará su contrato, renunciando a una buena parte del salario que le firmó el ex presidente Bartomeu. En cuanto a Ter Stegen, Lenglet y De Jong, no ha habido respuesta positiva. Eso sí, el Barça espera poder llegar a un acuerdo con todos ellos,