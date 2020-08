Champions League: ¿cuál es la llave del Barcelona y contra quién jugaría en cuartos de final?

Lionel Messi no tiene un camino fácil en el torneo europeo, pues tendría que enfrentar a varios rivales de peso si el Barça logra vencer al Napoli.

Barcelona ha tenido un año para el olvido. Todo comenzó en enero, con la derrota en la Supercopa de España y la salida de Ernesto Valverde. Las cosas empeoraron aún más con la derrota ante Athletic de Bilbao en la y luego al dejar escapar La Liga, que terminó en manos del eterno rival: .

En ese sentido, la es lo único que puede calmar las aguas en . Y por eso la eliminatoria contra el Napoli es tan importante para el futuro inmediato del equipo catalán, que está obligado a vencer a los Azzurri para recuperar la confianza y seguir con vida en el torneo más importante de Europa.

​Con la continuidad de Quique Setién asegurada, al menos para la vuelta contra el , Barcelona cuenta con una pequeña ventaja a su favor: el gol de visitante. Los catalanes igualaron 1-1 en , por lo que solamente necesitan un empate sin goles en la vuelta para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Pero, en caso de conseguirlo, ¿qué sigue para el Barcelona y cuál sería el camino que debería transitar para llegar a la final en Estambul? En Goal te explicamos cada detalle al respecto:

¿CONTRA QUIÉN JUGARÍA EN CUARTOS DE FINAL?

Si Barcelona logra vencer al Napoli, el equipo de Lionel Messi enfrentaría en los cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre Bayern Munich y . Vale destacar que los alemanes golearon en Stamford Bridge por 3-0 en el partido de ida, por lo que es muy probable que sean el eventual rival de los catalanes en la ronda de los mejores ocho de Europa.

Este partido se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, de acuerdo con el calendario de la Champions League.

¿CUÁL ES LA LLAVE DE BARCELONA EN LA CHAMPIONS?

El camino de Barcelona no es el más sencillo, ni mucho menos. Y no solamente porque tendría que enfrentar al Bayern Munich o Chelsea en los cuartos de final, sino porque además en las semifinales se cruzaría con el que resulte vencedor de las eliminatorias de Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Olympique Lyon.

Los partidos de semifinales se llevarán a cabo entre el martes 18 y miércoles 19 de agosto. La final, cuya sede es Estambul, se disputará el domingo 23 de agosto.