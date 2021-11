No hay margen de error con solo dos jornadas más por jugarse. Por la Fecha 23 del Torneo de la Liga Profesional, Banfield e Independiente se enfrentan con el objetivo de ganar para la visita. Cualquier resultado que no sea una victoria sentencia las esperanzas del Rojo para jugar la próxima Copa Libertadores. Para que no te perdás de nada, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Banfield - Independiente FECHA Martes 30 de noviembre ESTADIO Florencio Sola - Banfield, Argentina HORARIO 21:30 (hora argentina)

CÓMO VER POR TV

El partido entre el Taladro y el Rojo será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por Fox Sports Premium, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

Fox Sports Premium

Cablevisión 123 (digital / Flow) TeleCentro 111 (digital) y 1017 (HD) DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

Relata Jorge Barril y comenta Gustavo López.

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow , Telecentro Play o DirecTV GO . Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES

BANFIELD

Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Juan Álvarez, Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo y Joel Soñora; Agustín Urzi o Juan Cruz y Ramiro Enrique. DT: Diego Dabove.

INDEPENDIENTE

Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Gastón Togni; Lucas González y Carlos Benavídez o Lucas Romero; Andrés Roa, Domingo Blanco, Alan Velasco; y Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.