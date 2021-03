Banfield - San Lorenzo, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras los empates en el clásico ante Huracán y su debut en la Copa Libertadores, el conjunto de Dabove quiere repuntar para acercarse en la Zona A.

El comienzo del ciclo de Diego Dabove en San Lorenzo es, hasta ahora, accidentado. Hace cuatro partidos que el Ciclón no gana y, aunque se trajo un buen empate de Santiago ante la U de Chile en el debut por la Copa Libertadores, el DT necesita un triunfo para no quedar más rezagado en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, tendrá un difícil partido como visitante ante Banfield, el último finalista de la Copa Maradona.

El Taladro viene de dos partidos flojos: una derrota por 3-0 ante Colón y un ampte ante Central Córdoba, pero se recuperó en la Copa Argentina, en donde le ganó por 2-0 a Güemes y se metió en 16avos de final. Así, el conjunto de Sanguinetti recuperó la sonrisa justo antes del choque con un Cuervo que llega algo disminuido tras su viaje al otro lado de la cordillera.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

El Azulgrana dejó todo para poder traerse un 1-1 que le da algo de ventaja para el choque de vuelta, a disputarse en el Nuevo Gasómetro el miércoles. Por eso, sin demasiado tiempo de recuperación y con la mira puesta en pasar de fase en el certamen internacional, Davobe sabe que no puede arriesgar demasiado. En principio, Donatti, Ramírez, Gordillo y Rojas terminaron con problemas físicos y son una incógnita para el domingo. Quien seguramente sí jugará será Diego Braghieri: como vio la roja por un tremendo pisotón sobre Larrivey, no podrá estar ante la U y el DT no necesitará cuidarlo. Además, los hermanos Romero también podrían ser titulares.

LA FORMACIÓN DE BANFIELD

Luego de la victoria en la Copa Argentina, el Archu quedó satisfecho con el rendimiento del equipo y no haría grandes modificaciones más allá de algunos regresos. El once sería con Iván Arboleda, Emanuel Coronel, Luciano Lollo, Alexis Maldonado, Franco Quinteros; Juan Álvarez, Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera, Martín Payero, Mauricio Cuero; Luciano Pons.

ESTADIO, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre Banfield y San Lorenzo se disputará el domingo 14 de marzo, desde las 21:30hs. en el Estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Néstor Pitana.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, disponibles sólo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).