La 70.ª edición del Balón de Oro, posiblemente el premio individual más prestigioso al que puede aspirar un futbolista, se celebrará en el London Palladium el lunes 26 de octubre. Será la primera vez que la gala anual tenga lugar fuera de París, como homenaje a su primer ganador, Sir Stanley Matthews.

El célebre galardón de France Football, creado en 1956 y entregado por primera vez a una futbolista en 2018, ha reconocido a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ousmane Dembélé aspira a revalidar el premio masculino, que Lionel Messi ganó ocho veces y Cristiano Ronaldo, cinco, entre 2008 y 2023. Este año habrá una nueva ganadora del Balón de Oro femenino tras los tres triunfos consecutivos de Aitana Bonmatí.

Pero ¿cómo puedes ver la gala en directo y gratis? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026? Fecha, hora de inicio y retransmisión en directo

Fecha Lunes 26 de octubre de 2026 Hora 20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT Lugar London Palladium, Londres, Inglaterra Retransmisión en directo DAZN (en la mayoría de los territorios; consulta las excepciones más abajo)

En la mayoría de los países del mundo, la plataforma DAZN retransmitirá en directo y gratis, en exclusiva, la gala del Balón de Oro 2026. Para verla, solo tienes que registrarte y crear una cuenta gratuita de DAZN, para lo que únicamente necesitas facilitar tu dirección de correo electrónico, o iniciar sesión en tu cuenta, tengas o no una suscripción activa.

Sin embargo, en algunos países y territorios, la gala del Balón de Oro se emitirá a través de otras plataformas locales. GOAL te indica dónde verla en esos lugares. Si tu país no aparece en la siguiente tabla, deberías poder seguir la ceremonia a través de DAZN.

La gala de este año estará presentada por Kate Scott y Thierry Henry. El exdelantero del Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y Francia, que quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, copresenta junto a Scott la cobertura en directo de la Champions League de la UEFA en CBS Sports, en Estados Unidos.

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¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

GOAL te presenta a continuación la lista completa de nominados a cada uno de los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro:

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

Jugador Club(es) Selección Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra Pau Cubarsí Barcelona España Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid España Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Francia Luis Díaz Bayern de Múnich Colombia Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasil Erling Haaland Manchester City Noruega Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marruecos Harry Kane Bayern de Múnich Inglaterra Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia Lamine Yamal Barcelona España Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern de Múnich Francia Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah México Declan Rice Arsenal Inglaterra Rodri Manchester City / Barcelona España Fabián Ruiz Paris Saint-Germain España William Saliba Arsenal Francia Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain España Dayot Upamecano Bayern de Múnich Francia Vinícius Júnior Real Madrid Brasil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nominadas al Balón de Oro femenino 2026

Jugadora Club(es) Selección Selma Bacha OL Lyonnes Francia Barbra Banda Orlando Pride Zambia Esmee Brugts Barcelona Países Bajos Klara Bühl Bayern de Múnich Alemania Mariona Caldentey Arsenal España Scarlett Camberos Club América México Kerstin Casparij Manchester City Países Bajos Temwa Chawinga Kansas City Current Malaui Cata Coll Barcelona España Melchie Dumornay OL Lyonnes Haití Caroline Graham Hansen Barcelona Noruega Alex Greenwood Manchester City Inglaterra Patri Guijarro Barcelona España Pernille Harder Bayern de Múnich Dinamarca Yui Hasegawa Manchester City Japón Rose Lavelle Gotham FC Estados Unidos Mapi León Barcelona / London City Lionesses España Lorena Kansas City Current Brasil Melvine Malard Manchester United / Chelsea Francia Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japón Vivianne Miedema Manchester City Países Bajos Ewa Pajor Barcelona Polonia Clàudia Pina Barcelona España Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses España Wendie Renard OL Lyonnes Francia Alessia Russo Arsenal Inglaterra Khadija Shaw Manchester City Jamaica Momoko Tanikawa Bayern de Múnich Japón Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Escocia Tessa Wullaert Inter de Milán / Como Bélgica

Nominados al Trofeo Kopa 2026

Jugador Club(es) Selección Kerim Alajbegović RB Salzburgo / Juventus Bosnia y Herzegovina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Marruecos Pau Cubarsí Barcelona España Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Costa de Marfil Lennart Karl Bayern de Múnich Alemania Éli Junior Kroupi Bournemouth Francia Lamine Yamal Barcelona España Johan Manzambi Friburgo / Aston Villa Suiza Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Argelia Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Francia

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026

Jugadora Club(es) Selección Veerle Buurman Chelsea Países Bajos Vicky López Barcelona España Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Suecia Clara Serrajordi Barcelona España Lily Yohannes OL Lyonnes Estados Unidos

Nominados al Trofeo Yashin 2026

Jugador Club(es) Selección Yassine Bounou Al-Hilal Marruecos Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica Joan García Barcelona España Gregor Kobel Borussia Dortmund Suiza Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentina Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal España Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusia Unai Simón Athletic de Bilbao España Vozinha Chaves / Colo-Colo Cabo Verde

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026

Jugadora Club Selección Ann-Katrin Berger Gotham FC Alemania Cata Coll Barcelona España Hannah Hampton Chelsea Inglaterra Lorena Kansas City Current Brasil Ayaka Yamashita Manchester City Japón

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026

Entrenador Equipo Nacionalidad Mikel Arteta Arsenal Española Luis de la Fuente España Española Unai Emery Aston Villa Española Vincent Kompany Bayern de Múnich Belga Luis Enrique Paris Saint-Germain Española

Nominados al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026

Entrenador/a Equipo(s) Nacionalidad Jonatan Giráldez OL Lyonnes Española Andrée Jeglertz Manchester City Sueca Nils Nielsen Japón Danesa Pere Romeu Barcelona Española Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Sueca

Nominados al premio al Club masculino del Año 2026

Club Liga País Arsenal Premier League Inglaterra Bayern de Múnich Bundesliga Alemania Bodø/Glimt Eliteserien Noruega Flamengo Brasileirão Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1 Francia

Nominados al premio al Club femenino del Año 2026

Club Liga País Barcelona Liga F España Bayern de Múnich Frauen-Bundesliga Alemania Club América Liga MX Femenil México Manchester City Women's Super League Inglaterra OL Lyonnes Première Ligue Francia

¿Quiénes son los favoritos de las casas de apuestas para ganar el Balón de Oro?

Entre las casas de apuestas británicas, el delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra Harry Kane encabeza las apuestas para ganar el Balón de Oro masculino 2026. A martes 20 de octubre, su cuota más baja entre distintas casas de apuestas es de 1/2, según el comparador de cuotas Oddschecker.

Le sigue Lamine Yamal, jugador del Barcelona y ganador de la Copa Mundial de la FIFA con España, que quedó segundo en el Balón de Oro del año pasado y ha ganado el Trofeo Kopa dos veces consecutivas. En algunas casas, su cuota es de 1/1.

Más allá de los dos favoritos de las casas de apuestas, Kylian Mbappé, del Real Madrid y Francia, tiene generalmente una cuota de 12/1, mientras que la de Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain y Georgia, puede encontrarse a 16/1.

Entre quienes tienen cuotas más bajas figuran tres antiguos ganadores del Balón de Oro incluidos en la lista masculina. El ocho veces ganador Lionel Messi tiene una cuota de 16/1; Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro del año pasado, aparece a 22/1, mientras que la cuota más baja del vencedor de 2024, Rodri, es de 25/1.

Las cuotas del Balón de Oro femenino no están tan disponibles como las del premio masculino, pero, según la plataforma estadounidense de predicciones Polymarket, Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022 e internacional española que este verano fichó por el London City Lionesses, recién ascendido a la Women's Super League, es la gran favorita para ganar el premio, con un 94 % de probabilidades a martes 20 de octubre.

La única otra jugadora a la que se atribuye más de un 1 % de probabilidades de ganar el Balón de Oro femenino es Ewa Pajor, del Barcelona y Polonia. Aitana Bonmatí, ganadora del premio en cada uno de los tres últimos años, no figura entre las nominadas de este año.

¿Boicoteará el Real Madrid la gala del Balón de Oro de este año?

Todavía no está claro si una delegación del Real Madrid asistirá a la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium.

El Real Madrid ha sido noticia por boicotear en la práctica la ceremonia en cada uno de los dos últimos años. Decidió no enviar una delegación a la gala de 2024 tras saber que su delantero internacional brasileño Vinícius Júnior perdería el máximo galardón frente al capitán de España Rodri, entonces jugador del Manchester City y ahora del Barcelona.

El Real Madrid tampoco envió representantes a París para la gala del Balón de Oro del año pasado, una decisión que algunos medios interpretaron como una protesta contra el sistema de votación empleado por la organizadora, France Football.

Sin embargo, parece que el club madrileño podría haber cambiado su postura respecto al premio. El mes pasado publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que reconocía que cuatro de sus jugadores, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, habían sido nominados al Balón de Oro masculino.

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