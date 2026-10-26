La 70.ª edición del Balón de Oro, posiblemente el premio individual más prestigioso al que puede aspirar un futbolista, se celebrará en el London Palladium el lunes 26 de octubre de 2026. Será la primera vez que la ceremonia anual tenga lugar fuera de París, como homenaje a su primer ganador, Sir Stanley Matthews.

El célebre galardón del balón dorado de France Football, creado en 1956 y concedido por primera vez a una futbolista en 2018, ha reconocido a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ousmane Dembélé espera revalidar el premio masculino, que Lionel Messi ganó ocho veces y Cristiano Ronaldo, cinco, entre 2008 y 2023. El Balón de Oro femenino de este año tendrá una ganadora diferente, que sucederá a Aitana Bonmatí, vencedora en cada uno de los tres últimos años.

Pero ¿cómo puedes ver la ceremonia en directo y gratis? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para seguir la entrega del Balón de Oro 2026.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026? Fecha, hora de inicio y retransmisión en directo

Fecha Lunes 26 de octubre de 2026 Hora 20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT Lugar London Palladium, Londres, Inglaterra Retransmisión en directo DAZN (en la mayoría de los territorios; consulta las excepciones más abajo)

En la mayoría de los países del mundo, la plataforma DAZN retransmitirá en directo y en exclusiva la gala del Balón de Oro 2026 de forma gratuita. Para verla, solo tienes que registrarte y obtener una cuenta gratuita de DAZN, para lo que únicamente necesitas facilitar tu dirección de correo electrónico, o iniciar sesión en tu cuenta actual, tengas o no una suscripción activa.

Sin embargo, en determinados países y territorios, otras plataformas locales emitirán la gala del Balón de Oro. GOAL te indica dónde verla en esos lugares. Si tu país no figura en la siguiente tabla, deberías poder seguir la ceremonia a través de DAZN.

La gala de este año estará presentada por Kate Scott y Thierry Henry. El exdelantero del Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y Francia, que quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, presenta junto a Scott la cobertura en directo de la Champions League de la UEFA en CBS Sports, en Estados Unidos.

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¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

GOAL te ofrece a continuación la lista completa de nominados a cada uno de los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro:

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

Jugador Club(es) Selección Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra Pau Cubarsí Barcelona España Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid España Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Francia Luis Díaz Bayern de Múnich Colombia Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasil Erling Haaland Manchester City Noruega Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marruecos Harry Kane Bayern de Múnich Inglaterra Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia Lamine Yamal Barcelona España Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern de Múnich Francia Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah México Declan Rice Arsenal Inglaterra Rodri Manchester City / Barcelona España Fabián Ruiz Paris Saint-Germain España William Saliba Arsenal Francia Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain España Dayot Upamecano Bayern de Múnich Francia Vinícius Júnior Real Madrid Brasil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nominadas al Balón de Oro femenino 2026

Jugadora Club(es) Selección Selma Bacha OL Lyonnes Francia Barbra Banda Orlando Pride Zambia Esmee Brugts Barcelona Países Bajos Klara Bühl Bayern de Múnich Alemania Mariona Caldentey Arsenal España Scarlett Camberos Club América México Kerstin Casparij Manchester City Países Bajos Temwa Chawinga Kansas City Current Malaui Cata Coll Barcelona España Melchie Dumornay OL Lyonnes Haití Caroline Graham Hansen Barcelona Noruega Alex Greenwood Manchester City Inglaterra Patri Guijarro Barcelona España Pernille Harder Bayern de Múnich Dinamarca Yui Hasegawa Manchester City Japón Rose Lavelle Gotham FC Estados Unidos Mapi León Barcelona / London City Lionesses España Lorena Kansas City Current Brasil Melvine Malard Manchester United / Chelsea Francia Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japón Vivianne Miedema Manchester City Países Bajos Ewa Pajor Barcelona Polonia Clàudia Pina Barcelona España Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses España Wendie Renard OL Lyonnes Francia Alessia Russo Arsenal Inglaterra Khadija Shaw Manchester City Jamaica Momoko Tanikawa Bayern de Múnich Japón Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Escocia Tessa Wullaert Inter de Milán / Como Bélgica

Nominados al Trofeo Kopa 2026

Jugador Club(es) Selección Kerim Alajbegović RB Salzburgo / Juventus Bosnia y Herzegovina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Marruecos Pau Cubarsí Barcelona España Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Costa de Marfil Lennart Karl Bayern de Múnich Alemania Éli Junior Kroupi Bournemouth Francia Lamine Yamal Barcelona España Johan Manzambi Friburgo / Aston Villa Suiza Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Argelia Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Francia

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026

Jugadora Club(es) Selección Veerle Buurman Chelsea Países Bajos Vicky López Barcelona España Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Suecia Clara Serrajordi Barcelona España Lily Yohannes OL Lyonnes Estados Unidos

Nominados al Trofeo Yashin 2026

Jugador Club(es) Selección Yassine Bounou Al-Hilal Marruecos Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica Joan García Barcelona España Gregor Kobel Borussia Dortmund Suiza Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentina Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal España Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusia Unai Simón Athletic de Bilbao España Vozinha Chaves / Colo-Colo Cabo Verde

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026

Jugadora Club Selección Ann-Katrin Berger Gotham FC Alemania Cata Coll Barcelona España Hannah Hampton Chelsea Inglaterra Lorena Kansas City Current Brasil Ayaka Yamashita Manchester City Japón

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026

Entrenador Equipo Nacionalidad Mikel Arteta Arsenal Española Luis de la Fuente España Española Unai Emery Aston Villa Española Vincent Kompany Bayern de Múnich Belga Luis Enrique Paris Saint-Germain Española

Nominados al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026

Entrenador o entrenadora Equipo(s) Nacionalidad Jonatan Giráldez OL Lyonnes Española Andrée Jeglertz Manchester City Sueca Nils Nielsen Japón Danesa Pere Romeu Barcelona Española Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Sueca

Nominados al premio al club masculino del año 2026

Club Liga País Arsenal Premier League Inglaterra Bayern de Múnich Bundesliga Alemania Bodø/Glimt Eliteserien Noruega Flamengo Brasileirão Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1 Francia

Nominados al premio al club femenino del año 2026

Club Liga País Barcelona Liga F España Bayern de Múnich Frauen-Bundesliga Alemania Club América Liga MX Femenil México Manchester City Women's Super League Inglaterra OL Lyonnes Première Ligue Francia

¿Quiénes son los favoritos de las casas de apuestas para ganar el Balón de Oro?

Entre las casas de apuestas británicas, el delantero del Bayern de Múnich e Inglaterra Harry Kane encabeza las apuestas para ganar el Balón de Oro masculino 2026. A las 13:00 GMT del lunes 26 de octubre, es el claro favorito, con una cuota de 1/3 en varias casas de apuestas, según la web de comparación de cuotas Oddschecker.

Tras marcar dos goles en el Clásico de anoche, la cuota del jugador del Real Madrid y Francia Kylian Mbappé ha bajado drásticamente: de 12/1 a principios de la semana pasada a 15/8 en muchas casas el día de la ceremonia.

Por el contrario, el campeón de la Copa Mundial de la FIFA con España y jugador del Barcelona Lamine Yamal, segundo en el Balón de Oro del año pasado y ganador de las dos últimas ediciones del Trofeo Kopa, tenía una cuota de incluso 1/1 en algunos lugares a principios de la semana pasada. Ahora su cuota más baja es de 4/1: Mbappé le ha adelantado y ocupa el tercer puesto entre los favoritos.

La cuota del jugador del Paris Saint-Germain y Georgia Khvicha Kvaratskhelia también ha subido drásticamente: su cuota más baja es ahora de 66/1, frente al 16/1 al que se podía apostar por él la semana pasada.

El ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi y el vencedor de 2024, Rodri, tienen ambos una cuota de 33/1, mientras que la del ganador del Balón de Oro del año pasado, Ousmane Dembélé, llega a 80/1.

Las cuotas del Balón de Oro femenino no están tan disponibles como las del premio masculino. Sin embargo, según Polymarket, una web estadounidense de mercados de predicción, la ganadora de 2021 y 2022, Alexia Putellas, internacional española que este verano dejó el Barcelona para fichar por el recién llegado a la Women's Super League London City Lionesses, es la gran favorita para ganar el premio de 2026, con una probabilidad del 94,5 % a las 13:00 GMT del lunes 26 de octubre.

La única otra jugadora a la que se atribuye más de un 1 % de posibilidades de ganar el Balón de Oro femenino es la futbolista del Barcelona y Polonia Ewa Pajor, con un 4,7 %. Aitana Bonmatí, ganadora del premio en cada uno de los tres últimos años, no figura entre las nominadas de este año.

¿Boicotea el Real Madrid la gala del Balón de Oro de este año?

Todavía no está claro si una delegación del Real Madrid acudirá al London Palladium para la gala del Balón de Oro 2026.

El Real Madrid ha sido noticia por boicotear, en la práctica, la ceremonia en cada uno de los dos últimos años. Decidió no enviar una delegación a la gala de 2024 tras saber que su delantero internacional brasileño Vinícius Júnior perdería el premio principal ante el capitán de España Rodri, entonces jugador del Manchester City y ahora del Barcelona.

El Real Madrid también decidió no enviar representantes a París para la gala del Balón de Oro del año pasado, una decisión que algunos medios interpretaron como una protesta contra el sistema de votación utilizado por la organización, France Football.

Sin embargo, parece que el club madrileño podría haber cambiado su postura respecto al premio. El mes pasado publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que reconocía que cuatro de sus jugadores, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, habían sido nominados al Balón de Oro masculino.

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