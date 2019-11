Balearon a Alexis Salinas, defensor de Arsenal: perdió un ojo y podría no recuperar la visión en el otro

El futbolista, de 22 años, se encontraba junto a un grupo de amigos cuando desde un auto les dispararon con una escopeta por motivos desconocidos.

Una triste noticia sacude al fútbol argentino: Alexis Salinas, defensor de , fue baleado en el rostro y sufrió heridas permanentes en su visión. El lunes por la tarde, el futbolista, de 22 años, se encontraba junto a un grupo de amigos en la localidad bonaerense de Ciudad Evita cuando pasó un auto por el lugar y abrió fuego contra ellos con una escopeta, por motivos que aún se desconocen. Todos los presentes resultaron con heridas de distinta gravedad y el jugador se llevó la peor parte.

Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad #ArsenalFútbolClub se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia. pic.twitter.com/xIOVFYoQyD — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) November 5, 2019

Producto de los impactos de perdigones, Salinas, cuyo pase pertenece a , perdió el ojo izquierdo y podría no recuperar la visión del derecho: "Solamente veo una luz roja, pero los médicos me dijeron que es algo muy reciente. Hay que esperar un poco para ver si se desinflama. Tengo miedo de no poder ver más a mi hijo de cuatro años", contó el defensor, muy conmovido. El martes será operado nuevamente.

El zaguero, que todavía no debutó en Primera y habitualmente forma parte de la Reserva del conjunto de Sarandí, contó lo que recuerda del momento: "Nos sentamos un minuto en un cantero y recibí el impacto, después ya no veía más nada. Pensé que me habían matado. Lo único que se me ocurrió fue arrastrarme por el piso". Además, aseguró que no sabe por qué se produjo el ataque: "Creo que se equivocaron de personas. No sé por qué la policía habla de un ajuste de cuentas. Nosotros somos todos pibes trabajadores. Es una vergüenza, en este barrio no se puede confiar en la policía".

Tras el ataque, tanto desde Arsenal como desde Futbolistas Argentinos Agremiados se pusieron a disposición del futbolista y su familia y el gremio adelantó que se hará cargo de todos los gastos médicos.